«Teatro, robotica e fotografia per il recupero della socialità»

Agli studenti del primo ciclo, «che hanno avuto la fortuna di frequentare la scuola in presenza, non serve un recupero dell’apprendimento, ma educativo e della socialità». Vanno in questa direzione le iniziative allo studio di Eva Nicolò, dirigente dell’Istituto comprensivo Cassiodoro-Don Bosco di Reggio Calabria, che accoglie quasi 1.200 bambini tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Proporrete attività ricreative?

Ci saranno moduli di attività corale, fotografica, teatrale e poi italiano per stranieri, robotica e pensiero computazionale, inglese, scrittura creativa e gioco della matematica. Non finiremo a settembre: il Pon ci consente di andare avanti fino ad agosto 2022.

I docenti cosa ne pensano?

Il collegio docenti ha deliberato l’adesione al piano e ho già avuto dichiarazioni individuali di disponibilità.