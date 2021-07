Tech Economy Hub del Sole 24 Ore e Core: tecnologia come acceleratore di innovazione

1' di lettura

La tecnologia al centro. Partire dalla risorse del Recovery Plan per valutare insieme agli attori coinvolti il ruolo della tecnologia come acceleratore del processo di innovazione. Questo l’obiettivo dell’appuntamento Tech Economy Hub organizzato dal Sole 24 Ore e Core, società specializzata nell’attività di relazioni pubbliche e istituzionali, con il Politecnico di Milano partner scientifico.

Spazio anche all’automotive

Un confronto tra istituzioni, accademici e manager che discuteranno sul ruolo della tecnologia come acceleratore del processo di innovazione già in atto nel nostro Paese attraverso tavole rotonde, dibattiti e confronti.

Nel corso del Summit verrà dedicato un focus all’evoluzione digitale del settore automotive, oggetto di una tavola rotonda in programma alle ore 15:00, a cui interverrà, tra gli altri, Giorgio Neri, Head of Fiat e-Mobility e Pier Luigi Del Viscovo, Fondatore e Direttore del Centro Studi Fleet&Mobility.

Come nasce il progetto

Il Tech Economy Hub è il progetto dedicato ad analizzare e ad approfondire l’impatto delle tecnologie sull’evoluzione delle imprese, e nasce dalla collaborazione tra Core e Il Sole 24 Ore, con la partecipazione in qualità di partner scientifico del Politecnico di Milano. L’Industry x.0 sarà il filo conduttore del progetto in cui si intrecciano esperienze di trasformazione digitale di imprese di ambiti differenti: dalla finanza all’economia, dalla salute alle scienze mediche, dall’agricoltura alle smart cities alla mobilità elettrica, passando per l’inclusività sociale.

Obiettivo è quello di creare un dialogo tra le diverse realtà della business community: Istituzioni nazionali, giornalismo economico e scientifico, accademici e aziende, per analizzare le prospettive e gli sviluppi del business con le nuove tecnologie.