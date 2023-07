Technogym apre un pop-up store a Porto Cervo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Technogym saluta l’estate con un nuovo pop-up store a Porto Cervo. Fino al 3 settembre, infatti, l'azienda specializzata in prodotti e tecnologie digitali per il fitness, lo sport, il wellness ed health, sarà presente con uno spazio dedicato all'interno di Waterfront, il luxury village della località sarda che ospita brand di lusso e lifestyle. Tutti i giorni master ttrainer Technogym saranno a disposizione per sessioni di allenamento dedicate. Per registrarsi alle classi sarà necessario scaricare la Technogym App, la app di allenamento che propone il workout più adatto a ognuno combinando ricerca scientifica, intelligenza artificiale, contenuti video.

All'interno dello spazio i visitatori potranno scoprire e acquistare i prodotti più innovativi per l'home fitness, tra cui il nuovo Technogym Run, il primo tapis roulant per l'allenamento cardio e forza; Technogym Ride, la indoor bike progettata con i campioni per l'allenamento del ciclista; e la Technogym Bench, la panca di design per l'allenamento funzionale e della forza progettata per combinare massima varietà di allenamento con minimo ingombro.

Troveranno anche Unica, la multistazione che consente di allenare tutti i gruppi muscolari, e una selezione di prodotti della collezione Personal, l'esclusiva linea frutto della collaborazione con Antonio Citterio, tra cui Kinesis che offre la possibilità di effettuare più di 200 esercizi in meno di un metro quadrato di spazio.