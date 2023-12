Technogym, arriva il socio saudita: acquisito il 6%

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

NIF Holding, una controllata indiretta al 100% della società saudita NEOM Investment Fund Company, ha completato il reverse accelerated bookbuilding per l’acquisto di circa 8,8 milioni di azioni ordinarie del produttore italiano di attrezzature da palestra Technogym al prezzo di 9,20 euro per azione. Inoltre, NIF ha stipulato un accordo per l’acquisto di circa 3,3 milioni di azioni ordinarie. Il valore complessivo dell’operazione è di circa 111,1 milioni di euro.

Al termine dell’operazione, NIF deterrà circa il 6% del capitale sociale e il 4,5% dei diritti di voto di Technogym. «NIF crede nel potenziale di creazione di valore di Technogym, data la storia di crescita costante dell’azienda e la sua posizione leader nel mercato del fitness e della salute a livello globale sin dalla sua fondazione nel 1983», ha affermato NIF.