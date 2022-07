Technogym, efficienza operativa e innovazione per rilanciare i margini

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Sfruttare l’innovazione di prodotto, unitamente ad efficientamento operativo e leva del prezzo, per rilanciare i margini. In particolare: proseguire nella ricerca e sviluppo di nuove macchine, anche utilizzando l’intelligenza artificiale. Poi: puntare sull’espansione in diverse aree geografiche, tra cui il Nord America. Sono tra i tasselli della strategia aziendale di Technogym.

I mercati geografici

La società, che è stata sentita dalla Lettera al risparmiatore, nel primo trimestre del 2022 ha riportato ricavi in rialzo...