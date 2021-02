Technogym, l'home fitness in lockdown dà la spinta ai ricavi e alle azioni

Il ceo Alessandri alza l'asticella: in anticipo sull'obiettivo di realizzare 300 milioni di fatturato dalla clientela consumer

L'home fitness spinge i ricavi e le azioni di Technogym dove le quotazioni sono tornate sopra i 9 euro. Il numero uno dell'azienda di attrezzature per il fitness, Nerio Alessandri, ha annunciato che l'obiettivo di 300 milioni di euro di fatturato derivante dal segmento "business-to-consumer" sarà raggiunto in anticipo: in occasione dei conti dei nove mesi, Technogym aveva indicato l'obiettivo di raddoppio in tre anni dei ricavi di questo segmento che nel 2020 erano stimati a 150 milioni di euro.

Nei primi nove mesi dell'esercizio, il segmento ha realizzato circa 98 milioni di ricavi, con un incremento del 58% rispetto allo stesso periodo del 2019, a fronte di un calo del 37% del "business-to-business" a causa delle restrizioni imposte dal lockdown che hanno pesato sulle attività di palestre e centri sportivi. Presentando un nuovo prodotto lanciato sul mercato, il tapis roulant MyRun, Alessandri ha parlato di una ulteriore accelerazione nel 2021 dopo il boom dell'home fitness nel 2020: una previsione che, se confermata, dovrebbe consentire di anticipare l'obiettivo di piano triennale e di avvicinare anche il target complessivo di ricavi a 1 miliardo di euro annuo.

Nel piano al 2023 infatti tale obiettivo era indicato come di "medio-lungo termine" mentre nelle dichiarazioni di Alessandri il miliardo di fatturato potrebbe essere alla portata di Technogym "già nel medio termine".