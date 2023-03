Technogym rinforza la sua presenza in Asia Pacific

Ascolta la versione audio dell'articolo

Technogym accelera nell’area Asia Pacific con l’inaugurazione di due nuove sedi a Singapore e Sydney, in Australia. L'azienda è presente in tutti i mercati dell'area Asia Pacific da oltre 20 anni, fin dai tempi delle Olimpiadi di Sydney nel 2000.

Progettate per diventare un punto di riferimento del brand per operatori di settore, consumatori ed architetti,Technogym Singapore di oltre 500 mq e Technogym Sydney di 800 mq sono veri e propri hub del brand, in grado di offire agli operatori di settore ed ai consumatori non solo prodotti, ma anche formazione e consulenza di personal trainer e interior designer.

Le nuove location comprendono le sedi locali di Technogym, lo show room dedicato ad operatori di settore e consumatori finali ed il Wellness Institute, la scuola di formazione Technogym dedicata ai personal trainer e agli operatori di settore.