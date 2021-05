Technology demand management, fattore chiave per la Digital transformation

4' di lettura

L’attuale scenario economico sta portando da un lato ad una maggiore digitalizzazione, dall'altro ad una sempre maggiore attenzione all’efficienza e al cost saving, rendendo sempre più delicata e critica la gestione delle richieste di Innovazione Tecnologica. La diffusione dello smart working e le conseguenza della pandemia stanno imponendo una maggiore digitalizzazione dei processi aziendali. Molte aziende hanno intrapreso o rafforzato i propri piani di digitalizzazione non solo per abilitare il lavoro da remoto, ma per mantenere efficienti anche a distanza le operazioni più critiche e garantire la sopravvivenza nel medio-lungo termine.

L’accelerazione digitale ha un impatto elevato sulla interconnessione tra processi e tecnologie. Se un tempo la comunicazione e l’interazione era prevalentemente ad una via, dal marketing o altra funzione di business che esprimeva un’esigenza verso le tecnologie che in quasi totale autonomia fornivano una soluzione, oggi l’interazione deve essere necessariamente di dialogo costante per garantire un perfetto allineamento. Il business esprime delle esigenze in base ai processi e le tecnologie esistenti, le tecnologie offrono soluzioni che non solo le abilitano ma possono migliorarli, per ottenere un risultato anche superiore a quanto richiesto e preventivato.

Perché questo accada, però, è necessario che vi sia una elevata capacità dell’ICT nel comprendere e spesso “completare” i requisiti richiesti, focalizzandosi sugli obiettivi e lo scenario più che su esigenze puntuali e specifiche, e clienti interni sempre più “technology addicted”, reattivi e capaci di adeguare i loro processi per sfruttare al meglio le tecnologie, piuttosto che rigidamente ancorati al loro “modus operandi” chiedendo una soluzione che gli calzi a pennello.

A meno che non si tratti di start up o aziende di piccole dimensioni nativamente digitali, questo scenario purtroppo ancora raramente si manifesta ed emerge sempre più la necessità di una funzione di Technology Demand Management. Già da tempo le aziende più strutturate e di maggiori dimensioni si sono dotate di ruoli di “Demand” o “Business Relationship” Management, internamente o spesso con il supporto di società di consulenza, a causa di competenze molto trasversali necessarie per questo ruolo e non sempre reperibili all’interno.

Ma cos'è il Demand management? Di cosa si occupa? Si tratta di un ruolo di integrazione a presidio del rapporto tra funzioni aziendali richiedenti progetti o prodotti con impatto tecnologico e il dipartimento di ICT, in passato spesso relegato ad un ruolo organizzativo minore nella funzione IT, oggi sempre di più a diretto riporto del direttore ICT o anche indipendente e a pari livello delle altre direzioni aziendali per garantirne maggiore autorevolezza.