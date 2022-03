Techshop, primo closing del fondo seed a 32 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Parte Techshop Primo, il fondo specializzato in investimenti seed in aziende all'avanguardia nelle soluzioni software per il mondo enterprise. L'iniziativa è promossa da The Techshop SGR, fondata da Gianluca D'Agostino, imprenditore digitale e angel investor, e da Aurelio Mezzotero, venture capitalist, che sono anche investitori e key men del fondo.Il primo closing, effettuato per iniziare ad investire nei deal sui quali il team di Techshop ha lavorato nei mesi scorsi, ha superato i 32 milioni di euro. La raccolta proseguirà con l'obiettivo di raggiungere i 50 milioni. Anche CDP Venture Capital Sgr ha investito attraverso i suoi fondi FoF VenturItaly, fondo di Co-Investimento Mise e fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud.

Gli altri investitori sono donne e uomini con percorsi imprenditoriali e professionali di alto livello, che avranno un ruolo nello screening e nello sviluppo del portfolio. Si tratta di imprenditori e business leader nel mondo Telco, Banking, Big Tech, Insurance, Industrial and Consumer Goods e professionisti della consulenza legale e finanziaria.

«Vorremmo diventare il fondo più attivo in Italia nel Seed Capital - ha dichiarato Aurelio Mezzotero – concentrandoci su prodotti e soluzioni digitali innovative, che creano categorie di prodotto inedite. Miriamo a mitigare il rischio insito nell'early stage anche grazie al contributo alla crescita del portafoglio che proverrà dalla nostra rete di esperti tecnologici e di business, un vero unicum sul mercato per completezza e dimensione».

Da oggi Techshop Primo entra, quindi, nel vivo dell'operatività e nelle prossime settimane avvierà i primi investimenti in start up digitali italiane B2B ad alto potenziale di crescita e ambizioni di portata globale, con una attenzione specifica al Sud Italia e ai founder italiani all'estero. Il ticket di investimento iniziale è previsto nella forchetta compresa fra 500 mila euro e 1 milione.Techshop Primo si concentrerà sul seed capital, cioè lo stadio iniziale, in cui le start up hanno maggior bisogno di capitale e assistenza e presentano i maggiori potenziali di ritorno sull'investimento.

«Nel radar di Techshop Primo ci saranno prodotti innovativi basati su sei tecnologie che stanno cambiando le regole del gioco dell'economia e del tech: AI, Analytics, IOT, Security, 5G, Cloud» si legge nel comunicato, che precisa che a fronte di una partecipazione di minoranza qualificata, il fondo fornirà al suo portfolio non solo le risorse economiche per sviluppare un piano condiviso di crescita, ma anche le esperienze manageriali e le relazioni che fanno di Techshop e della sua squadra un vero e proprio vantaggio competitivo per le aziende investite.