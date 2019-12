TechWald raccoglie 22 milioni nell’aumento di capitale per concambio All’operazione hanno partecipato il veicolo MTLab e il Gruppo Ersel di Mo.D.

1' di lettura

Aumento di capitale per concambio da 22 milioni per TechWald Holding, holding di partecipazione industriale dedicata al settore MedTech. L’operazione appena chiusa si somma a quella perfezionata lo scorso aprile e porta il patrimonio totale della società a 40 milioni di euro.

Tra i nuovi azionisti, oltre ad alcuni nuovi investitori privati, entra in TechWald Holding anche MTLab, veicolo creato da imprenditori vicini a Mediobanca Private Banking. All’operazione, strutturata con l’intervento di Simon Fiduciaria, ha partecipato, inoltre, anche il Gruppo Ersel, specialista nella gestione di grandi patrimoni. Le risorse finanziarie raccolte, saranno impiegatte da TechWald al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni in società MedTech internazionali ad alto potenziale di innovazione tecnologica e terapeutica, per accompagnarle nella fase di sviluppo fino all’accesso al mercato.

TechWald Holding, nata nel 2017 con sedi operative in Italia (Torino, Milano) e Israele (Cesarea, Tel Aviv) e partnership tecnologica in USA, è stata fondata da un team italo-israeliano di executives con esperienza internazionale pluridecennale maturata in ruoli apicali nelle principali multinazionali MedTech. «In questi primi due anni di attività abbiamo valutato le più promettenti startup attive negli specifici segmenti di nostro interesse, abbiamo già acquisito partecipazioni in sei aziende e abbiamo identificato altre aziende interessanti che, anche grazie ai nuovi capitali a disposizione, potranno ampliare il nostro portfolio di partecipazioni pianificate» commenta Alessandro Piga, managing director di TechWald Holding.