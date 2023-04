Teck dice no a Glencore ma potrebbe vendere le miniere di rame

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il rame di Teck Resources fa gola a molti e potrebbe finire in mano ad altri giganti minerari se Glencore fallisse la scalata ostile. Lo scenario ha assunto concretezza nel fine settimana, quando sono emerse voci di interesse da parte di almeno sei big, tra cui Vale, Anglo American e Freeport McMoRan. In parallelo l’azionista di maggior peso del gruppo canadese – Norman Keevil, patriarca della famiglia dei fondatori – ha chiarito di non essere contrario in assoluto ad una cessione delle attività ...