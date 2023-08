Tecma con Constructa per il grattacielo “M99” in Francia

2' di lettura

Tecma – la tech company specializzata nella digital transformation per il settore del Real Estate e quotata all'Euronext Growth Milan dal 9 novembre 2020 – è stata selezionata da Constructa, prima piattaforma indipendente di servizi immobiliari in Francia dal 1964, come partner digitale per la valorizzazione di M99, uno dei più rilevanti progetti di rigenerazione urbana d’Europa. Dopo la torre CMA-CMG di Zaha Hadid e La Marseillase di Jean Nouvel, Constructa ha presentato M99, uno dei più ambiziosi progetti di sviluppo residenziale multiuso in Francia e progettata dall’architetto Jean-Baptiste Pietri. Alta 99 metri, M99 chiude il progetto del quartiere Quais d’Arenc, rivelandosi la prima torre residenziale costruita in Francia da quasi 50 anni.

Tecma conta su un team di circa 200 professionisti e un track record di oltre 400 progetti completati sia in Italia che all'estero, avendo gestito transazioni per 9 miliardi di euro.

Loading...

Il Progetto

Ispirato alla mineralità calcarea della città e delle Calanques, M99 sarà bianco, come l’architettura vernacolare delle città portuali e dei villaggi di pescatori del Mediterraneo. La visione dell'architetto Jean-Baptiste Pietri è nata pensando al Mediterraneo e le sue creazioni sono eredi della tipica architettura costiera mescolata alle ispirazioni parigine della città. In un perfetto equilibrio tra Nord e Sud, Pietri Architectes propone un’architettura solare, dalle forme arrotondate, generosa e rispettosa dell’ambiente.

Con una vista inedita sul mare e sulla città, gli appartamenti, a seconda della tipologia, offriranno logge, balconi e terrazze fino a 120 metri quadrati, ampi spazi dinamici da vivere in qualsiasi stagione.

Il ristorante e la sua terrazza panoramica di 240 metri quadrati, che può ospitare fino a 450 persone, offriranno alla città un balcone sospeso sul mare e saranno senza dubbio uno dei luoghi di incontro più ricercati della città.

La terrazza sul tetto, un vero e proprio giardino nel cielo, sarà riservata esclusivamente ai residenti di M99. Con i suoi 330 metri quadrati, di cui 280 piantumati con alberi, offrirà una vista assolutamente eccezionale, costituendo un polmone verde e di biodiversità così come un luogo di passeggio, incontro e socializzazione per tutti i residenti di M99 e i loro ospiti, che potranno godere di uno dei più bei rooftop del Mediterraneo.