Tecma diventa digital partner per «The Fifth» a Miami

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Tecma Solutions Spa (la tech company specializzata nel velocizzare la commercializzazione di prodotti Real estate integrando tecnologia, AI, marketing e neuroscienze) diventa “digital partner” nella fase di commercializzazione di “The Fifth”, il nuovo edificio per uffici a Miami Beach. Progetto lanciato dall’ex amministratore delegato di Google Eric Schmidt, è nato per soddisfare il crescente numero di hedge fund e società finanziarie che si stanno espandendo nel Sud della Florida alla ricerca di spazi di elevata qualità senza rinunciare alla funzionalità. Gli sviluppatori sono Sumaida + Khurana e Bizzi & Partners.

Tecma Solutions Spa è attiva nel mercato Usa da inizio 2022, con oltre 14 progetti in ambito residenziale e nel segmento office, a testimonianza che il posizionamento della società è rafforzato da una presenza diretta attraverso la società Tecma Us Inc. e dall’ingresso di nuove risorse. Si tratta di uffici di classe A+, certificati Leed, da 6mila metri quadrati di spazio affittabile.

Loading...

«L’espansione del business all’estero – ha spiegato Gabriele Riva, general manager di Tecma – ha fatto registrare, nell’anno 2022, una crescita dei ricavi provenienti da progetti internazionali del 175% rispetto al 31 dicembre 2021, attestandosi a 2,10 milioni di euro con un’incidenza sui ricavi delle vendite pari al 20 per cento. In particolare, il mercato Usa ha registrato una crescita del 50% sul 2021. La tecnologia di Tecma – ha concluso Riva – punta ad accelerare la vendita attraverso prodotti e servizi ad alto valore tecnologico e un’esperienza di acquisto immersiva, anticipando la visualizzazione emozionale del progetto architettonico».