Tecma Solutions apre a Miami

1' di lettura

Tecma Solutions – la tech company specializzata nel settore del Real Estate e quotata sul mercato azionario Aim di Borsa Italiana – apre la società di Miami, che fungerà da hub per i progetti della società destinati al mercato americano. Obiettivo, rafforzare la presenza internazionale, dopo le aperture in Svizzera e Abu Dhabi per entrare, rispettivamente, in Europa e Medio Oriente. «L’apertura del nuovo hub americano – ha commentato Pietro Adduci, amministratore delegato di Tecma – si inserisce perfettamente nella nostra strategia di crescita in specifici mercati esteri, in linea con il processo industriale delineato in fase di Ipo.



Tecma punterà a sviluppare la propria tecnologia negli Stati Uniti dove già da qualche mese sta affiancando diversi progetti residenziali e commerciali. L’innovativa piattaforma è stata infatti scelta da developer ed investitori per l’accelerazione del business con soluzioni specifiche che introducono il “neuromarketing” nei processi di vendita incrementando le performance commerciali.

Loading...

A maggio, Tecma aveva annunciato che la propria piattaforma sarebbe stata utilizzata per valorizzare il progetto immobiliare ed accelerare le operazioni di vendita di “Onda”, un prestige boutique-building di 8 piani composto da 41 appartamenti. La costruzione del progetto Onda partirà nell'autunno 2021 e il completamento è previsto per il 2023.