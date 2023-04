Tecno diventa partner di Elite nella sfida della sostenibilità

È la strada seguita dalla stessa Tecno al proprio interno e che le è valsa una crescita economica oltre che reputazionale testimoniata da numeri e partnership di indubbio valore. I numeri: il fatturato è passato dai 21 milioni in totale del 2021, ai 23 del 2022. E per il 2023 la stima ad oggi è di chiudere con 28 milioni. I partner: la società ha avviato il primo Osservatorio sulle Pmi in ambito sostenibile in partnership con Kpmg e UCL di Londra (una delle dieci università più importanti al mondo). Suoi partner sono anche Borsa Italiana e altre importanti istituzioni.

Nel 2022 Tecno ha acquisito il 25% di Sircol, società benefit con il sistema di gestione della sostenibilità. Nell’anno in corso ha previsto altre acquisizioni.

Conta 500 clienti italiani impegnati in percorsi di sostenibilità e digitalizzazione, su un bacino compolessivo di 3500. Sono per lo più società italiane, per il 60% con sedi nel Centro Nord. «Il Sud sconta un ritardo – precisa Salvatore Amitrano, cfo del gruppo – ma nell’ultimo anno verifichiamo discreto interesse da parte di imprese campane». Intanto Tecno guarda con interesse all’estero: punta proprio a ciò la nuova sede nel Regno Unito.

Come molte altre aziende italiane, anche Tecno trova difficoltà nel reperire personale qualificato in tutto il Paese. Per ovviare ha stretto accordi con le maggiori università e master e anche in questo caso ha adottato strumenti di sostenibilità sociale innovativi. «Al giovane che entra in azienda – dice Amitrano – proponiamo subito un piano di carriera. Offriamo programmi di formazione e disegnamo i possibili sviluppi della sua posizione nell’arco dei successivi due anni. I giovani hanno apprezzato, tanto che aumenta il tasso di permanenza in azienda».

