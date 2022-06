Tecno System acquisisce la siciliana Seli-Kab

Ascolta la versione audio dell'articolo

La torinese Tecno System cresce grazie all’acquisizione della Seli-Kab, azienda siciliana attiva nel settore elettronico, e si rafforza nel settore Automotive oltre che nel mondo elettrodomestici. La società fondata da Tiziano Ianni nel 1990 ha rilevato il controllo dell’impresa palermitana che si occupa di EMS (Electronic Manufacturing Services) specializzata nell’ingegnerizzazione, nella produzione e nel testing di sistemi elettronici, nata nel 1974 da un’installazione della SIT-Siemens, inizialmente attiva nella produzione di apparecchiature, diventa successivamente ItalTel, per poi entrare a far parte di un importante gruppo. Con questa acquisizione Tecno System sale da 20 a 50 milioni di euro di fatturato e da multinazionale pocket, con due sedi in Tunisia e in India, «accoglie la sfida di un mercato più ampio e in continua espansione» come evidenzia l’azienda in una nota. L’operazione permette inoltre alla società di entrare nel mercato degli elettrodomestici con uno stabilimento in Italia da 14mila metri quadri. E fa salire a quota 430 i dipendenti in totale.