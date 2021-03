Tecnologia e innovazione per la trasformazione digitale: Gioin riparte dal Food

3' di lettura

L'ultimo anno ha visto cambiamenti epocali in tutti gli ambiti produttivi, con un'accelerazione della trasformazione digitale: tecnologia e innovazione saranno fondamentali per le aziende per essere protagoniste nel mondo post-pandemia. Per accompagnarle in questo delicato momento e creare un ponte con l'ecosistema delle startup, Digital Magics annuncia la sesta edizione del ciclo di appuntamenti GIOIN, organizzata in collaborazione con Gruppo 24 ORE.

Lanciato nel 2016, GIOIN (Gasperini Italian Open Innovation Network) propone una serie di eventi per fornire strumenti, supporto e suggestioni per affrontare i nuovi cambi di paradigma e avvicinare le imprese italiane all'ecosistema dei talenti e delle startup innovative.

GIOIN è focalizzato sulla condivisione di esperienze concrete e di “case history”: in ogni incontro oltre a discutere di innovazione, grazie al contributo di studi e ricerche, sono coinvolti imprenditori e startupper che stanno mettendo in pratica il paradigma dell'Open Innovation nei loro settori.

L'edizione 2021 si terrà online e prevede 6 appuntamenti, da marzo a novembre, dedicati a specifici settori: FoodTech e WineTech, Artificial Intelligence, Sustainability & Circular Economy, FashionTech, HealthTech, 5G/IOT Innovation. A questi si aggiunge un evento ecumenico a giugno, l'Open Innovation Summit, che riunirà i protagonisti dell'ecosistema dell'innovazione: istituzioni, associazioni, aziende, università e startup.

«L'ultimo anno ha ricordato a tutti l'importanza di sapersi adattare, di essere aperti e pronti all'innovazione continua, nonché del ruolo fondamentale della tecnologia. Tutte caratteristiche da sempre proprie delle startup - ha affermato Layla Pavone, Consigliera Delegata e Chief Innovation Marketing & Communication Officer di Digital Magics -. Come Digital Magics crediamo fortemente che le aziende tradizionali possano beneficiare delle competenze e delle idee innovative delle startup e che le startup possano trarre vantaggio dall'esperienza delle aziende più tradizionali o già avviate. Con gli eventi GIOIN vogliamo mettere in connessione questi due mondi per favorire la nascita di nuove sinergie e allo stesso tempo offrire a tutti i partecipanti spunti di riflessione sull'innovazione tecnologica in alcuni settori chiave per l'economia italiana».