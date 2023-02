Tecnologia green, otto consigli per ridurre le emissioni di CO2 del pc

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quanto è green la tecnologia che usi? Ti sei mai posto qualche domanda sull’impronta di carbonio del tuo pc? Si è parlato molto di recente dei grandi consumi di energia legati alle criptovalute. Ma non bisogna andare così lontani: ciascun utilizzatore di computer, e perfino di software, dovrebbe porsi degli interrogativi sul consumo di energia. «La Commissione europea stima che strumenti e servizi digitali, come le applicazioni aziendali, i dispositivi degli utenti finali, i server e le altre infrastrutture, produrranno il 14% delle emissioni globali entro il 2040, rispetto all’attuale 2%-3% – evidenziano Angelo Rosiello e Anna Maria Rosati, rispettivamente partner e principal di Oliver Wyman ed esperti del settore –. Per contestualizzare meglio questo dato, da un’analisi condotta sui rapporti della Iea (l’agenzia internazionale dell’energia, ndr), il trasporto su strada ha contribuito per circa il 28% delle emissioni di CO2 nel 2021».

Il ruolo delle aziende

Ecco dunque la necessità di muoversi concretamente sulla sostenibilità anche sul versante IT. «Le aziende riconoscono facilmente il ruolo delle tecnologie nelle pratiche di sostenibilità, ma molte non considerano il modo in cui le tecnologie, soprattutto quelle ad alto consumo energetico come l’intelligenza artificiale, la blockchain e la cifratura dei dati, contribuiscono sempre più alle emissioni di carbonio – ricordano i due consulenti di Oliver Wyman –. In genere, la strategia di sostenibilità IT riguarda l’hardware e le operations, ma non include completamente le misure relative alle applicazioni e allo sviluppo».

Un vero miglioramento, viene spiegato, richiederebbe un approccio più complessivo, sistematico «spinto dai responsabili della sostenibilità».

Quando si analizza la sostenibilità del settore IT si pensa subito all’hardware, al pc. C’è però anche una questione legata ai software. «Quando si progettano le applicazioni, ad esempio, gli architetti e gli sviluppatori dovrebbero considerare la sostenibilità tra i requisiti non funzionali – sottolineano i consulenti –. Allo stesso modo, le valutazioni ambientali devono essere prese in considerazione e nella selezione di software di terze parti insieme ad altri fattori convenzionali. Anche un utilizzo più consapevole del pc può portare un contributo significativo».



Otto consigli per l’utilizzatore di pc

Ecco i suggerimenti dei consulenti di Oliver Wyman per ridurre l’impronta di carbonio del proprio personal computer.