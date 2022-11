Tecnologia sempre in vetta per Interbrand con Apple, Microsoft e Amazon, in Italia spiccano Ferrari, Gucci e Prada

Ascolta la versione audio dell'articolo

In molti sostengono che il Prodotto interno lordo (Pil o Gnp, gross national product, in inglese) non sia il modo migliore per restituire un quadro del “valore economico” di un Paese. Alcuni si sono spinti a ipotizzare la misurazione - peraltro quasi impossibile - della “felicità” di un Paese. In Italia ad esempio l’Istat ha proposto il Bes, un sistema di misura del Benessere equo e sostenibile. Interbrand ha scelto da sempre di restare sul terreno misurabile in dollari (o euro), ma non calcolato unicamente partendo da fatturato (che in un certo senso potremmo definire il Pil/Gnp di un’azienda o di una società quotata) e indici di redditività. Nasce così una classifica annuale - la Interbrand Best Global Brands 2022 - che resta punto di riferimento per capire, a livello globale, quali siano i brand di maggior valore e che viene presentata al Web Summit 2022 di Lisbona .

I big della tecnologia sempre ai primi tre posti

Il marchio Apple rimane saldo al primo posto per il decimo anno consecutivo, mentre Microsoft sale sul secondo gradino del podio, scavalcando Amazon, che passa al terzo. Microsoft, Tesla e Chanel hanno registrato la maggiore percentuale di crescita del valore del brand rispetto all'anno precedente (+32%), mentre Tesla, nonostante un costante incremento, non è riuscito a replicare l'aumento del 184% segnato nel 2021. Le new entry del 2022 sono Airbnb, Red Bull e il brand tech cinese Xiaomi, mentre Uber, Zoom e il produttore di macchinari agricoli John Deere escono dai top 100. Da notare l’autentica resilienza dei 100 brand a maggiore valore economico, che supera per la prima volta i 3 trilioni di dollari, con un aumento del 16% rispetto al 2021.

I brand italiani nella top 100

Nella classifica, l'Italia è rappresentata da Gucci (che in realtà fa parte del gruppo francese Kering), Ferrari e Prada: con crescite a doppia cifra, rispettivamente +23%, +31% e 21%, i tre marchi del “bello e ben fatto” italiano si posizionano inoltre fra i 15 brand a maggior crescita. Su Moda24 di domani, venerdì 4 novembre, un’intervista a Lorenzo Bertelli, Prada Group Marketing Director & Head of Corporate Social Responsibility e Lidi Grimaldi, managing director di Interbrand.

Apple sul gradino più alto

I brand tecnologici si posizionano nelle prime 5 posizioni dello studio Best Global Brands 2022. Con un aumento del valore del brand del 18%, Apple (482 miliardi di dollari) rimane in testa alla classifica, seguito da Microsoft (278 miliardi di dollari) che scavalca Amazon (274 miliardi di dollari), terzo. Google (251,8 miliardi di dollari) si riconferma in quarta posizione. Nella top 10 troviamo Samsung (87,689 miliardi di dollari) in quinta posizione, seguito nell'ordine da Toyota (59,757 miliardi di dollari), Coca-Cola (57,535 miliardi di dollari), Mercedes-Benz (56,103 miliardi di dollari), Disney (50,325 miliardi di dollari) e, per la prima volta in decima posizione, Nike (50,289 miliardi di dollari).Questi 10 brand rappresentano da soli il 53% del valore totale dei 100 Best Global Brands.

La forza dei marchi italiani

I brand italiani Gucci, Ferrari e Prada continuano a rappresentare l'Italia. «La loro chiarezza di visione e la capacità di costruire un ecosistema di prodotti, servizi ed esperienze che coinvolge le audience di riferimento li ha portati a essere tra i 15 brand a maggiore crescita nel 2022», spiega Lidi Grimaldi, managing director della sede italiana di Interbrand. Con un incremento del 23% rispetto all'anno scorso, Gucci si colloca in 30esima posizione (salendo di 3 gradini) con un valore del brand di 20,417 miliardi di dollari. Ferrari (#75) consegue uno straordinario +31% raggiungendo un valore del brand pari a 9,365 miliardi di dollari.