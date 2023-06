Tecnologie adeguate: ora servono policy per un uso efficace

Nello specifico di questi strumenti, «quasi tutte le grandi imprese hanno offerto l’accesso da remoto al sistema di posta elettronica dell’impresa (97,2%), ai documenti(ad esempio file, fogli di calcolo, presentazioni, grafici, foto) (94,0%) e alle applicazioni aziendali o al software dell’impresa (92,4%) (ad esempio accesso a contabilità, vendite, ordini, sistemi di Customer Relationship Management)».

Per quanto riguarda le medie imprese, invece, «il 90,9% ha fornito ai propri dipendenti l’accesso remoto al sistema di posta elettronica, l’83% ai documenti e l’80,4% alle applicazioni o al software dell’azienda. Comparativamente, le piccole imprese hanno fornito l’accesso remoto in misura minore, dal momento che il 74,8% di esse ha fornito ai propri dipendenti l’accesso remoto alla posta elettronica, il 60,9% ai documenti e il 57,5% alle applicazioni aziendali o al software dell’azienda».

A fronte di tutto ciò sta tuttavia emergendo un aspetto che non deve essere sottovalutato, questo incremento di tecnologia nella nostra vita professionale significa che l’85% del tempo di lavoro - ha calcolato il Polimi - viene dedicato alla sua gestione. Si tratta di una vera e propria saturazione soprattutto se si considera che i meeting online sono aumentati del 192% (dati Microsoft). «Tendiamo a saturare sempre di più il tempo con attività online e questo rischia di andare a scapito della creatività», dice Corso. Ecco perché le aziende più mature hanno avviato una serie di policy per un uso più efficace della tecnologia per evitare appunto questo effetto di saturazione. «Il fatto che la tecnologia abbia eliminato - prosegue - i vincoli di spazio e tempo non vuol dire che non abbiamo bisogno di separazione tra i contesti». Non a caso conclude Corso: «Il 57% lavoratori si definisce work live separator, sono cioè persone che sentono il bisogno di definire i limiti, la separazione, l’ordine».

