Tecnologie e innovazione per la crescita delle imprese

Si partirà con il ruolo dell'innovazione tecnologica e digitale per la crescita e lo sviluppo, di cui discuteranno Maria Cristina Messa, Ministro dell’Università e della Ricerca, Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e alle Politiche del Lavoro Comune di Milano, Nicola Di Giusto, Sales & Marketing Manager Vianova, Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano, Giovanni Sandri, Country Head BlackRock Italia, Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs Director Gilead Sciences, e Roberto Tundo, Chief Technology, Innovation & Digital Officer Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il tema successivo sarà quello della tecnologia come fattore abilitante per la crescita degli investimenti sostenibili: si analizzeranno le complessità legate all'elevata quantità di dati da utilizzare e integrare nei processi di investimento. Sul tema interverranno Paolo Ciocca, Commissario Consob, Marco Giorgino, Full Professor of Financial Markets & Institutions and Financial Risk Management Politecnico di Milano, e Francesca Sesia, COO BlackRock Italia.

La tavola rotonda successiva si focalizzerà sul ruolo della telemedicina per offrire nuove forme assistenziali e di continuità nelle cure e vedrà confrontarsi Emanuele Lettieri, Professore Ordinario Innovation in Health & Social Care, Politecnico di Milano, Stefano Lorusso, Direttore Generale Unità di Missione per l’attuazione del Pnrr Ministero della Salute, Claudio Mastroianni, Ordinario di Malattie Infettive Sapienza Università di Roma, Presidente Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali SIMIT, e Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs Director Gilead Sciences.

Gli altri tre temi sotto i riflettori del Tech Economy Hub saranno la relazione tra connettività e servizi in cloud efficienti e i nuovi modelli di organizzazione lavorativa flessibile, con gli interventi di Marco Benacchio, Dirigente Ufficio regolamentazione dei mercati e delle reti Agcom, Nicola Di Giusto, Sales & Marketing Manager Vianova, Laura Di Raimondo, Direttore Generale Asstel-Assotelecomunicazioni, Guido Maier, Professore Associato in Telecomunicazioni, Politecnico di Milano; le applicazioni in ambito mobilità dei big data per la diagnostica e la manutenzione predittiva, tema di cui discuteranno Marco Caposciutti, Responsabile Direzione Tecnica Trenitalia, Alessandro Morelli, Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enzo Pagliaroli, Sales Director Sap, Mara Tanelli, Ordinaria di Automatica, Politecnico di Milano; le modalità di collaborazione tra mondo della finanza, start up e PMI per creare ecosistemi di innovazione e supportare la crescita del Paese verso il cambiamento e la sostenibilità, con gli interventi di Massimo G. Colombo, Full Professor of Entrepreneurship and Entrepreneurial Finance Vice-Director for Research Politecnico di Milano School of Management, Adelaide Mondo, Responsabile Corporate Lending and Solutions direzione Imprese Bper Banca, Fabrizio Morgera, Senior Investment Officer Bei, Stefano Soliano, Amministratore Delegato C.Next.

Main partner dell'evento sono Blackrock, Ferrovie dello Stato Italiane, Gilead, Vianova mentre Official Partner è Bper Banca.