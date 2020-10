Tecnologie e norme, una lotta contro il tempo di Alessandro Curioni

Il grande problema di ogni tentativo giuridico di regolamentare la società dell'informazione è il tempo. Qualunque iter legislativo, se non in situazioni di assoluta emergenza o in caso di regimi democraticamente carenti, richiede normalmente anni.

Per contro la tecnologia si evolve in mesi, trasformando il quadro sociale in modo talmente rapido da rendere la norma inadeguata al nuovo contesto. Questo dato di fatto sta progressivamente spingendo i legislatori a modificare l'approccio nella redazione dei testi di legge per evitare quella che potremmo definire come una precoce obsolescenza normativa. In tal senso l'Unione Europea è un caso esemplare, soprattutto se esaminiamo la sua produzione in tema di data protection, cybersecurity e gli indirizzi che stanno prendendo corpo rispetto all'intelligenza artificiale. I correttivi della UE possono essere sintetizzati in tre elementi: approccio risk based, concetto di adeguatezza (conseguenza del precedente) e accountability.

Il primo fattore ha l'obiettivo di mantenere l'attualità delle disposizioni. Il concetto di rischio è dinamico e pertanto cambia in funzione del contesto, dell'evoluzione tecnologica e sociale. Di conseguenza rende la norma ad “assetto variabile” poiché non la vincola a uno specifico evento. Estremizzando è come se l'insieme dei reati penali contro la persona non fosse declinato puntualmente nelle sue fattispecie (omicidio, violenza carnale, aggressione a mano armata, etc.), ma restasse nelle sua descrizione generica lasciando al destinatario della legge l'onere di comprendere quali sia un reato con la persona oggi, ma anche un domani. Rispetto al rischio, data la sua natura variabile, è impossibile definire cosa è corretto fare in termini puntuali, quindi interviene il tema dell'adeguatezza del comportamento che inevitabilmente cambierà nel tempo.

Emblematico è l'articolo 32 del Regolamento Europeo in Materia di Protezione dei Dati. Nel primo passaggio del primo paragrafo evidenzia la necessità di un approccio risk based laddove recita: “Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche…” In seguito introduce il tema dell'adeguatezza: “… Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio…”

Il concetto di adeguatezza porta con sé due conseguenze non banali. Da un lato è piuttosto “sfuggente” perché offre ampi margini di interpretazione, dall'altro, in caso di evento che produce conseguenze nefaste, il titolare si vedrà costretto ad affrontare l'inversione dell'onere della prova (colpevole se non dimostra il contrario).