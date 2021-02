Tecnologie immersive al servizio dell’ufficio di Lorenzo Cappannari

Con i vari lockdown legati alla pandemia del 2020/2021, molte aziende hanno scoperto i benefici dello smartworking e di una forza lavoro remota: dall'efficienza delle giornate lavorative alla diminuzione dei costi degli uffici, dalla riduzione del pendolarismo all'impatto su ambiente e costi delle trasferte, dalla motivazione dei dipendenti fino al plus di poter acquisire talenti da qualsiasi parte del mondo, integrandoli nei processi di lavoro con un click. Questo scenario ha messo in luce i benefici dell'utilizzo delle tecnologie immersive con le aziende, dematerializzando la fisicità e ottimizzando i rapporti umani, i processi formativi e di lavoro, lo sviluppo e la vendita di prodotti, l'interazione con luoghi e macchinari fisici. Possiamo immaginare una sorta di modello 4P della dematerializzazione in azienda, dove grazie alle nuove tecnologie di digitalizzazione tridimensionale persone, processi, prodotti, e posti vengono riproposti attraverso dei gemelli digitali interattivi. Queste nuove tecnologie di dematerializzazione offrono al business benefici sia nell'ottimizzazione dei processi interni, sia nel miglioramento delle performance commerciali e in generale nelle relazioni con la clientela.

Nel primo caso, quando le tecnologie vengono utilizzate per ottimizzare le relazioni e i processi nell'ambiente di lavoro, realtà aumentata e virtuale diventano uno strumento in mano ai dipendenti dell'azienda: migliorando l'interazione tra essere umano e realtà digitale, permettono di ottimizzare i processi formativi, collaborativi, e le interazioni con gli asset fisici o digitali dell'azienda stessa. Quando vengono invece applicate al mondo della customer experience, le tecnologie immersive diventano uno strumento per aumentare l'esperienza d'acquisto e l'interazione con il brand: smaterializzando prodotti e luoghi di vendita (dallo showroom al retail), offrono ai commerciali nuove forme di interazione con i loro clienti, e ai creativi nuovi linguaggi e strumenti – spesso mediati dal gaming – per creare esperienze memorabili.

Tra le applicazioni relative all'ottimizzazione dei processi interni, stanno nascendo - anche in prospettiva post-Covid – nuove soluzioni rivolte al miglioramento del workplace. Si tratta di veri e propri uffici virtuali, dove è possibile incontrarsi mediante il proprio avatar e collaborare utilizzando strumenti specifici di collaborazione immersiva. Soluzioni come Spatial.io, MeetinVR, Rumii o Glue permettono di collaborare con i propri colleghi da remoto in veri e propri workshop di design thinking (metodologia mediata dai principi del design, applicata a tutto il mondo dell'innovazione), organizzare riunioni in qualsiasi ambientazione, e visualizzare prototipi tridimensionali dei propri prodotti in sessioni collaborative di revisione. Alcune aziende, come VRtuoso con il suo “Powerpoint della VR”, che consente di creare presentazioni basate su contenuti in realtà virtuale, si sono focalizzate su verticali specifiche. Altre, come Nokia con il suo Learning Space, hanno invece scelto di abbracciare l'innovazione per supportare le proprie sessioni formative in modalità totalmente virtuale. Il potenziale delle nuove tecnologie in ambito workplace non si esaurisce però all'interazione fra avatar in un ufficio virtuale generico; infatti, in un prossimo futuro nasceranno soluzioni ad-hoc studiate per ogni singola azienda, veri e propri quartier generali virtuali che consentiranno la virtualizzazione degli ambienti fisici degli uffici, sale riunioni, laboratori, aree tecniche, all'interno dei quali i dipendenti potranno interagire esattamente come se fossero in presenza. Riproducendo le interazioni tipiche di un ambiente di lavoro e velocizzando la condivisione delle informazioni all'interno di un contesto spaziale digitale, uno strumento di questo tipo aiuterà a colmare quel divario che inevitabilmente separerà chi sarà fisicamente in ufficio da chi, avendo scelto di lavorare in smartworking, rischierà di essere tagliato fuori da una serie di decisioni importanti in mancanza di strumenti di collaborazione adeguati.

Quello delle tecnologie immersive è un universo sterminato che, grazie alla spinta ricevuta in quest'ultimo anno, modificherà l'esperienza del lavoro da remoto; per capire quanto radicali saranno i cambiamenti bisognerà aspettare del tempo, ciò che è certo è che nulla sarà più come prima.

founder e CEO di AnotheReality



