Tecnologie mRna, Moderna approda in Italia e guarda alle partnership istituzionali

4' di lettura

La scelta di aprire un nuovo ufficio a Roma, a pochi passi dal Mimit, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, non è casuale e a spiegarla è lo stesso direttore generale di Moderna Italia, Jacopo Murzi, nel giorno del taglio del nastro insieme a Stéphane Bancel, ceo del gigante della tecnologia mRna basato nel Massachusetts, che con 800 milioni di dosi prodotte nel periodo clou della pandemia ha spiccato il volo grazie ai vaccini contro il Covid.

Già partiti accordi di partnership

«La presenza a Roma - afferma Murzi - sarà particolarmente importante per sviluppare e sostenere le relazioni con gli stakeholder privati e istituzionali, dal Mimit al Mef al ministero della Salute fino ovviamente all’Aifa. Così come intendiamo essere un partner di riferimento per i professionisti della sanità e la comunità scientifica, a beneficio dell’ecosistema sanitario italiano in generale». Intanto in Italia sono già partiti accordi di partnership con Thermo Fisher per l’«infialamento» e l’impacchettamento della materia prima prodotta negli Usa, negli stabilimenti di Monza e Ferentino. Mentre «altri speriamo si possano concretizzare nel prossimo immediato futuro, perché l’Italia è molto forte sia in termini di produzione che di competenze industriali», sottolinea Murzi. Il vaccino sarà quello aggiornato - sulla base delle raccomandazioni arrivate dalle agenzie regolatorie Ema e Fda - alle varianti Xbb di Omicron: in Europa dovrebbe essere approvato entro fine agosto e da lì poi starà ad Aifa convalidarlo per il mercato italiano. L’obiettivo è fare uscire dai due stabilimenti Thermo Fisher per la nuova campagna vaccinale 2023-2024 fino a 50 milioni di dosi destinate a mercati per lo più europei.

Gli sviluppi industriali possibili

«Con il taglio del nastro della sede di Roma suggelliamo la nascita ufficiale di Moderna Italia e la sua importanza come mercato fondamentale. Questa presenza domani potrebbe evolversi anche con sviluppi di tipo industriale e di filiera», avvisa Murzi. E la conferma di possibili sviluppi arriva dal ceo Bancel in persona: «Conosciamo bene la qualità della manifattura e dei ricercatori italiani che è eccellente. Ci sono delle interlocuzioni in corso con il Governo – dice - anche se è ancora prematuro parlarne». Il seme era già stato piantato dall'attuale titolare del Mef Giancarlo Giorgetti quando era al vertice del Mise (l’attuale Mimit): a ottobre 2021 e quindi in piena pandemia, in missione negli Usa, aveva incontrato il Ceo di Moderna proprio per valutare la produzione dei vaccini e della tecnologia mRna anche in Italia. Inevitabile oggi pensare agli “istituzionali” Biotecnopolo di Siena contro le future pandemie o alla Fondazione Enea Tech e Biomedical, con cui potenzialmente potrebbero essere avviate partnership. «Da parte di Moderna c'è assoluto spirito di collaborazione e di investimento in Italia – ribadisce Murzi - espresso già ai ministeri competenti, al fine di poter portare non solo una tecnologia molto avanzata in Italia ma anche di trasferire tecnologia ad enti, agenzie, accademie presenti sul territorio per poter se possibile addirittura velocizzare la loro attività di sviluppo. Valutiamo quindi la presenza di Moderna in Italia non solo attraverso partnership ma per produrre la tecnologia mRna che oggi si fa solo nel Massachusetts e che esisterà in Canada, in Uk e in Australia dove già sono stati siglati degli accordi, anche in questo Paese».

I vaccini terapeutici per i tumori

In oltre 10 anni dalla fondazione, Moderna si è trasformata da società di ricerca su programmi nel campo dell’Rna messaggero in impresa con un portafoglio clinico diversificato di vaccini e terapie in sette modalità e impianti di produzione integrati per una rapida produzione clinica e commerciale su scala. La piattaforma mRna ha portato a sviluppare terapie e vaccini per malattie infettive, immuno-oncologia, malattie rare, malattie cardiovascolari e autoimmuni. I riflettori sono puntati inevitabilmente sui vaccini terapeutici per i tumori: i risultati presentati al Congresso di oncologia Asco (American Society of Clinical Oncology) di inizio giugno sull’impiego del vaccino sperimentale mRna-4157 in combinazione l’immunoterapia di MSD hanno mostrato una riduzione dichiarata del 65% del rischio di metastasi a distanza o morte in pazienti con melanoma in stadio avanzato. Entro due mesi dovrebbe partire la Fase 3 con la prospettiva, se l’arruolamento dei pazienti sarà concluso velocemente, di avere il prodotto finito anche in due anni. Ai vaccini anti cancro va gran parte di tutti gli investimenti in ricerca e sviluppo di Moderna, che quest’anno si aggirano sui 5 miliardi di dollari: oltre a quello per il melanoma sono in avvio trial anche in ambiti come polmone, testa-collo e intestino.

La tabella di marcia

I virus respiratori sono un altro grande ambito di espansione in termine di ricerca e di “mercati”. «Contiamo di ottenere il via libera almeno per un prodotto di punta all'anno – spiega infine il Dg Murzi -: il prossimo sarà il vaccino per il virus respiratorio sinciziale, con l'approvazione dalle autorità regolatorie europee attesa nei primissimi mesi del 2024. A inizio 2025 poi ci aspettiamo il vaccino sull'influenza e a seguire gli altri, con la prospettiva di riunire sotto un unico vaccino e quindi con somministrazione unica i sieri per le tre patologie più impattanti sulla popolazione anziana che sono il virus respiratorio sinciziale, il Covid e l'influenza». E l’Italia, dove nel 2050 gli over 65 saranno 20 milioni, è un approdo di sicuro interesse.