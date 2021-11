Tecnologie di precisione alla ricerca delle onde gravitazionali

Nello spazio, le masse di prova sono tenute in volo libero, cioè senza alcun contatto con la scatola esterna. Ma nelle fasi di lancio e di manovra sono fissate alla struttura da un meccanismo di rilascio, denominato Gprm (Grabbing Positioning and Release Mechanism) composto da una serie di elementi che bloccano i movimenti delle masse di prova in tutte le direzioni.

Quando il satellite giunge nella posizione voluta questi elementi sono concepiti e realizzati in modo da interrompere in perfetta simultaneità ogni contatto fisico con la massa di prova, in modo da non imprimerle alcuna spinta o movimento una volta che viene rilasciata.

Durante la missione di Lisa Pathfinder, però, gli strumenti hanno riscontrato accelerazioni, seppur minime, delle masse di prova durante lo sblocco del meccanismo di rilascio. Nei suoi test all'Università di Trento, che hanno riprodotto nel dettaglio quanto già osservato in occasione della missione di Lisa Pathfinder, Vignotto ha cercato le cause di questo effetto non voluto e le ha individuate in un comportamento anomalo del Gprm, e in particolare di un suo elemento, che produrrebbe un minimo ma rilevante contatto con la massa di prova nel momento del suo rilascio.

In seguito all'analisi, Esa e Asi hanno deciso di assegnare a Ohb Italia lo sviluppo tecnologico dei meccanismi di rilascio, in precedenza costruiti per la missione Lisa Pathfinder da un'altra azienda, oltre a confermare la realizzazione dei nuovi sensori gravitazionali Grs che equipaggeranno i satelliti di Lisa.