Uber, domenica corse gratis a Roma e a Milano per chi va a votare: come prenotare

Aziende innovative, app innovative, strategie di marketing innovative. Vedi alla voce Uber, il servizio alternativo di mobilità urbana che per le elezioni politiche del 4 marzo lancia un’iniziativa rivolta agli elettori delle città di Roma e Milano, prima e seconda città d’Italia: chiunque potrà raggiungere i seggi o prenotare una corsa promozionale per amici o familiari che hanno difficoltà a raggiungere le urne autonomamente, direttamente dall’app Uber. Basterà inserire il codice promozionale IoVoto.



Grazie a una nuova funzionalità introdotta da Uber, sarà possibile prenotare una corsa per un’altra persona, come un parente o un anziano che non ha a disposizione uno smartphone. Per farlo sarà sufficiente aprire l’app, fare clic su «dove si va» e poi sull’icona che riporta la dicitura «per me». Il sistema chiederà automaticamente di indicare il nome e i contatti del passeggero da prelevare. Chi ha prenotato la corsa potrà seguire il tragitto dell’autista sulla mappa e mettersi in contatto con lui/lei in ogni istante, direttamente dall’app.

I passeggeri in viaggio verso i seggi elettorali potranno infine visionare, direttamente dall’app Uber, una scheda dedicata alle elezioni politiche 2018 che ricorderà loro come votare, come indicato nel sito del ministero dell’Interno. L’iniziativa sarà attiva su tutti i servizi con cui Uber opera attualmente in Italia attraverso autisti forniti di regolare autorizzazione al noleggio con conducente (NCC): UberBLACK, UberLUX (berline di lusso) e UberVAN (minivan di lusso fino a 6 posti) e coprirà le aree urbane estese di Roma e Milano. Il codice promozionale offre due corse gratis fino a 20 euro ciascuna, da usare per andata e tornare dal seggio. Eventuali importi ulteriori (superiori ai 20 euro per corsa) saranno a carico dell'utente. Nel caso in cui una corsa abbia un importo inferiore ai 20 euro, l’importo residuo non sarà in alcun caso rimborsato. Uber si riserva di non applicare l’iniziativa laddove la corsa sia richiesta per destinazioni incompatibili con le finalità di votazione.

