Jobs Act, chi sono e cosa fanno i lavoratori con contratto a termine?

Pochi giorni fa l'agenzia europea di statistica ha pubblicato i nuovi dati sul lavoro a termine in Europa, che mostrano quanti lavoratori e lavoratrici hanno un contratto a tempo determinato sul totale dei dipendenti.

Possiamo usarli per capire chi sono e cosa fanno le persone con un impiego di questo genere, sotto vari punti di vista.



Uno dei più importanti, perché riguarda le proprie prospettive di vita e la possibilità di programmare un minimo il futuro, riguarda proprio la durata del contratto.

Sappiamo che la scadenza più comune per questo genere di accordi è quella inferiore a un anno, che coinvolge l'impiego di oltre due milioni di persone. Per parte loro i contratti brevissimi, di durata che non supera i tre mesi, coinvolgono invece poco più di 600mila persone, e per circa 90mila invece il lavoro si rinnova per meno di un mese alla volta. Più rari invece i contratti di durata maggiore, per i quali parliamo invece di poche centinaia di migliaia di lavoratori.

Se invece vogliamo capire chi sono, queste persone, possiamo per esempio dividerli in gruppi in base alla loro età, sesso e livello di istruzione. In questo modo scopriamo che l'insieme di dimensione maggiore è costituito da giovani fino a 35 anni, in buona parte diplomati. Prendendo invece soltanto le donne, troviamo invece un ampio nucleo di lavoro a termine anche fra la laureate e anche in età leggermente più avanzata. Il terzo e ultimo gruppo principale è quello degli over 50, che in particolare fra gli uomini – anche se non in maniera esclusiva – coinvolge di più coloro con la licenza media o un titolo di studio inferiore.

Come è il caso del lavoro più in generale, anche nell'occupazione a termine gli uomini tendono ad avere un impiego più spesso delle donne. Tuttavia in questo campo la distanza è minore che, per esempio, fra i dipendenti.

Dove resta un ampio distacco è però nel settore in cui le persone sono impegnate. Per i primi prevale la manifattura, anche se meno fra gli over 50, mentre fra i giovani risaltano anche i settori agricoli oppure alberghieri. Nel caso delle donne, invece, troviamo una maggior diffusione del commercio, soprattutto per coloro che non superano i 35 anni, con una presenza niente male nell'istruzione e nella sanità per coloro che invece hanno un'età maggiore.

Altri campi in cui troviamo un uso significativo dei contratti a termine sono le costruzioni, l'agricoltura e la pesca.

Dall'analisi dei settori in cui il ricorso ai contratti a termine è maggiore, possiamo anche farci un'idea di massima delle condizioni economiche dei lavoratori. Troviamo infatti che il lavoro a tempo determinato compare spesso nei campi più poveri, dove molte volte il reddito dei lavoratori è già basso di per sé come l'agricoltura o il turismo.

Secondo Francesco Seghezzi, direttore della fondazione ADAPT ed esperto di mercato del lavoro, «quello che preoccupa in Italia è la qualità delle mansioni e delle qualifiche per le quali si utilizza il contratto a termine, oltre che la crescita di contratti a termine di bassa durata. Significa che oltre ad una fetta di lavori che sono a termine per esigenze economico-produttive delle imprese se non anche dei lavoratori, c'è una crescita in corso di lavori a termine di bassa qualità. Segnale forse di emersione del nero in parte, ma sempre segnale di un mercato del lavoro che si sta polarizzando».

© Riproduzione riservata