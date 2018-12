A Lussemburgo nasce la Wall Street della finanza verde

A prima vista, può non sembrare che il Lussemburgo sia un paese ecologista

credibile. È un importatore di elettricità, producendone solo il 13% di quella che

consuma – e solo il 9.25% da fonti rinnovabili. Vende grandi quantità di

combustibili, grazie anche a dazi più bassi dei propri vicini.



Ma se da un lato è vero che gli ambientalisti non amano il piccolo paese; dall'altro, sarebbe un errore sottovalutare gli impegni ambientali presi dal Gran

Ducato. Il Lussemburgo è uno dei centri finanziari più importanti al mondo, e anche un leader mondiale nell'innovazione: unire la finanza e la protezione

ambientale è un passo naturale.

L'Accordo di Parigi COP21, firmato alla fine del 2015, si prefigge di limitare il

surriscaldamento del pianeta a 2°C. Per raggiungere l'obiettivo occorre

smobilitare grandi risorse finanziarie – il testo dell'Accordo si pone l'obiettivo di

100 miliardi di dollari all'anno entro il 2020, per un totale di 1,000 miliardi di

dollari fino al 2030.

I soldi non cadono dal cielo, e gli investimenti pubblici non sono sufficienti; ecco

quindi che ancora prima della conferenza di Parigi, il Lussemburgo ha creato una “Task Force di Finanza per l'Ambiente” (Climate Finance Task Force). “È stato fondamentale coinvolgere il settore privato dall'inizio,” dice Marc Bichler, ambasciatore itinerante per il cambiamento climatico del Paese, che conta appena 600mila abitanti. Partner pubblici e privati hanno unito le forze per creare un insieme di strumenti finanziari per progetti di lotta contro il cambiamento climatico.

Tanti di questi strumenti finanziari verdi sono stati sviluppati in Lussemburgo,

dalle obbligazioni verdi ai fondi d'investimento per lo sviluppo sostenibile, e il

Paese è diventato uno dei leader in questa nuova nicchia finanziaria. Il

Lussemburgo ha una quota di mercato del 39% dei fondi d'investimento

responsabili in Europa. Secondo Lussemburgo per la Finanza, l'Agenzia per lo

Sviluppo del Centro Finanziario di Lussemburgo, il 61% dei beni gestiti da fondi

di questo tipo sono domiciliati in Lussemburgo.

Il Lussemburgo ha visto emergere molte iniziative dopo il COP21, tra cui per

esempio un acceleratore di finanziamenti per il clima, una piattaforma di

finanziamenti per il clima fondata dal governo in collaborazione con la Banca

Europea degli Investimenti (Bei), certificazioni di qualità per prodotti di finanza

verde, e soprattutto, una borsa dedicata esclusivamente a strumenti di finanza

sostenibile.

Oggi la Borsa di Lussemburgo ospita la Borsa Verde di Lussemburgo, dove sono

quotate la metà delle obbligazioni verdi del pianeta, per un totale di circa 100

miliardi di euro (116 miliardi di dollari). Il volume di obbligazioni verdi emesse è

triplicato in soli tre anni; il numero delle obbligazioni è più che raddoppiato, e

oggi ha superato quota 220. “Stiamo guardando al futuro,” dice Julie Becker, che dirige la Borsa Verde di Lussemburgo. Non nasconde che le piacerebbe che tutti i prodotti finanziari diventassero responsabili: “Il futuro della finanza è la responsabilità e sostenibilità. Non ci sono alternative.”

Oggi però la finanza verde rimane un prodotto di nicchia. Il settore è dominato

da erogatori istituzionali, come le banche per lo sviluppo – con quelle europee

tallonate dalle loro controparti asiatiche, cinesi in particolare. La finanza verde non è solo un nome: è un insieme di principi. Nel 2016, l'agenzia di etichettatura finanziaria LuxFLAG ha introdotto una nuova etichetta per garantire che le risorse generate dai fondi d'investimento siano davvero destinate a progetti di lotta al cambiamento climatico. Un anno dopo, LuxFLAG ha creato un'altra etichetta per le obbligazioni verdi.

Alla Borsa di Lussemburgo, i prodotti finanziari verdi devono superare un

processo di valutazione a due fasi prima di poter essere quotati. “Chiediamo

all'erogatore di darci informazioni sia prima dell'erogazione che in una fase

successiva,” dice Becker. Un ente indipendente deve stilare una relazione che

certifichi che i fondi raccolti saranno usati per finanziare un progetto di azione

climatica. Alla fine del processo di erogazione viene richiesta un'altra relazione. Questo non frena gli erogatori? Secondo Becker, no. Dice di essere orgogliosa di

aver “fissato gli standard più alti possibili.” Spiega: “Da dopo la crisi finanziaria,

gli investitori vogliono sapere dove finiscono i loro soldi, in che cosa sono

investiti e quale impatto sociale e ambientale avranno.”

Rimane che quotare obbligazioni verdi non genera entrate per la Borsa di

Lussemburgo. Però, questa può essere soddisfatta di aver consolidato la propria

posizione di pioniere della finanza verde, avendo attirato così tanti erogatori.

“Più promuoviamo criteri green, più facciamo sì che i principi che guidano

l'economia e tutto ciò sui cui si fondano siano sostenibili,” dice Nicolas Mackel,

CEO dell'Agenzia per lo Sviluppo del Centro Finanziario di Lussemburgo.

Il Gran Ducato vuole continuare l'espansione nella finanza verde, e rimane

diversi passi avanti agli altri. “La concorrenza sta crescendo dal punto di vista

della comunicazione, penso che siano in molti a volersi ritagliare uno spazio in

questo mercato,” dice Mackel.

Il Lussemburgo può essere orgoglioso di essere in anticipo su tutti. E l'impegno

del settore finanziario lussemburghese per lo sviluppo sostenibile va oltre alla

finanza verde, grazie alle sue posizioni a favore della micro-finanza e della

finanza socialmente responsabile.

