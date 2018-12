Smartphone, tutti gli sconti e le promozioni per Natale

C'è chi ti offre in promo tantissimi GB. Chi fa offerte speciali per bambini o anziani. Quelli di età intermedia si possono consolare con smartphone a prezzi scontati o tariffe internazionali economiche, per i viaggi delle vacanze. Già, perché queste sono le promozioni che – puntuali come ogni anno – gli operatori telefonici italiani hanno sfornato per Natale. Si differenziano per strategia e tipo di elemento su cui puntano per attirare gli utenti a sé, in un momento in cui la guerra dei prezzi infiamma il mercato (arrivando a bruciare 300 milioni di euro).



Promo Tim per Natale

Tim apre il Natale con le nuove offerte Super Giga: 20 GB al mese a 9,99 euro oppure 40 GB al mese a 11,98. Per chi si iscrive a Tim Party, i giga diventano illimitati per 1 mese.

Smartphone: per i clienti Tim da più di un anno smartphone rate da 5 euro al mese (così Tim prosegue con la strategia di “premiare”, ossia fidelizzare, gli utenti storici; strategia opposta a quella solita di fare super offerte per chi viene da un operatore concorrente e rimodulare, ossia rincarare, i prezzi ai vecchi clienti).

Dal 10 dicembre, inoltre, i clienti Tim prepagati che hanno anche una linea fissa intestata, possono navigare per un anno con 200 Giga al costo di 99 euro.

Ci sono offerte per i giovanissimi: Tim Junior Pack Senza Limiti, a 59 euro per un anno, per avere ogni mese 100 minuti, 100 sms, minuti illimitati verso un numero Tim, 3 GB con chat incluse senza consumare i giga.

Tim Junior Mensile Senza Limiti ha un canone mensile, invece (6 euro), con 100 minuti, 100 sms, 1 GB, chat incluse senza consumare i giga con 2 GB ogni mese per attivazioni fino al 7 gennaio. Tutti i profili includono senza costi aggiuntivi Tim Protect con parental control per proteggere i bambini dai rischi del web e tutti i giochi di TIM “I love games”.

All'estero c'è “Viaggio Pass Mondo” al costo di 30 euro per 10 giorni dal primo utilizzo all'estero: offre 500 MB, 100 minuti e 100 SMS in oltre 80 Paesi extraeuropei.



Wind (di Wind 3)

Periodo di parental control in offerta anche per il marchio Wind (segno che anche gli operatori stanno intercettando questa nuova consapevolezza, un po' come hanno fatto Apple, Facebook e Google quest'anno con analoghi servizi).

L'app Wind Family Protect è ora inclusa nella nuova offerta All Inclusive Junior, che prevede 30 Giga, chiamate illimitate verso i numeri Wind, 100 minuti e 100 SMS, al costo di 6,99 euro al mese. Arriva anche Wind Family Member Junior, con 5 giga e 500 minuti a 4,99 euro al mese.

L'offerta All Inclusive dà invece 20 Giga, 100 sms e minuti illimitati al costo di 9,99 euro al mese con “Easy Pay” (la funzionalità di pagamento che prevede l'utilizzo di carte conto, RID e carta di credito). In più, per Natale, sono inclusi 100 Giga in regalo per un anno. Wind regala 100 Giga per un anno anche con All Inclusive Young, l'offerta dedicata agli under 30.

C'è un'offerta natalizia anche per gli over 60: All Inclusive Senior, 2 GB, minuti illimitati, a 7,99 euro al mese. In più, è possibile abbinare il telefono cellulare Doro 7060, con anticipo e rata pari a zero euro.

L'offerta Wind Smart Pack, dedicata ai clienti che passano a Wind per Natale diventa con 40 Giga, minuti illimitati e lo smartphone Huawei P20 lite incluso, al costo di 8,99 euro al mese con anticipo di 99,90 euro pagando con carta di credito.



3 (di Wind 3)

A Natale, i clienti che attivano ALL-IN Power, possono averne una seconda al prezzo di 6,99 euro al mese, invece di 9,99 euro (per un parente, si presume). In più, Apple Music è in regalo per sei mesi. Con Smartphone Christmas Edition, inoltre, i clienti che scelgono l'offerta ALL-IN Power abbinata a uno smartphone Huawei, Samsung o Xiaomi di fascia alta possono avere un secondo smartphone dello stesso brand con rata pari a zero euro. La promozione Xiaomi Christmas Edition di 3 consente di avere il bracciale fitness tracker Xiaomi Mi Band 3 incluso con le offerte degli smartphone Xiaomi Mi 8 Pro, Mi 8, Mi MIX 2 o Redmi 5 Plus.



Vodafone

Vodafone ripropone la formula “Christmas Pack”, di antica memoria: possibilità di acquistare a rate uno smartphone a rate a partire da 9,99 euro al mese fino al 27 dicembre.

In alternativa, qualunque utente Vodafone può attivare la promo per avere a 4,99 euro 50 GB utilizzabili entro due mesi.

Vodafone è il solo ad avere una promo natalizia per gli immigrati (tutti i nuovi clienti non nati in Italia): C'all Global Plus Christmas Limited Edition. Con 10 euro al mese ci sono pacchetti di traffico scontati verso particolari destinazioni estere



Operatori mobili virtuali

Quest'anno è Natale anche per gli utenti di operatori low cost.

PosteMobile (su rete Wind) dà la Creami eXtra WoW a 9,99 euro a rinnovo. Con crediti illimitati (da convertire in minuti e SMS) e 50 GB.

Kena Mobile (low cost Tim) offre a chi viene da Iliad o da un virtuale la Kena Xmas. A 5,99 euro per illimitati minuti, 100 SMS e 50 giga di traffico (ora anche in 4G; quest'operatore, data la nuova concorrenza, ha smesso di limitare gli utenti alla rete 3G).

CoopVoce (rete Wind) dà la ChiamaTutti Top, con 8 euro al mese per minuti e SMS illimitati, 20 giga.

ho.Mobile (low cost Vodafone) a Natale dà 50 GB a 9,99 euro (4,99 euro per i provenienti da Iliad), minuti o sms senza limiti.



E Iliad?

Il nuovo, dirompente operatore mobile non ha promo o annunci ad hoc (salvo la notizia recente dell'inclusione degli iPhone in listino), “perché con Iliad è sempre Natale”, fanno sapere. Forti delle due offerte a 4,99 e 7,99 euro per 40 o 50 GB, minuti e sms illimitati, che tanti utenti hanno già sottratto alla concorrenza.

