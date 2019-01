Netflix alza i prezzi del 13-18% e il titolo vola a Wall Street

Netflix ha annunciato che alzerà i prezzi per i suoi abbonamenti negli Stati Uniti del 13-18%, l'aumento maggiore da quando ha lanciato i suoi servizi in streaming, dodici anni fa. Il piano più popolare subirà il maggior aumento, da 11 a 13 dollari: si tratta del piano che permette a due dispositivi di essere collegati contemporaneamente in qualità HD. Anche così, il piano di abbonamento sarà più economico di quello di Hbo, che fornisce i suoi servizi in streaming per 15 dollari al mese. Dopo i primi minuti a Wall Street, il titolo guadagna il 4,68%.

Il servizio più costoso, con immagini in 4k e la possibilità di connettere 4 dispositivi insieme, salirà da 14 a 16 dollari. Il servizio base, senza HD, passerà da 8 a 9 dollari. I prezzi in euro sono gli stessi, ma al momento l’aumento riguarda solo l’America. Scrive AP che le nuove tariffe impatteranno immediatamente i nuovi abbonati, mentre gli aumenti per chi ha già un abbonamento arriveranno nei prossimi 3 mesi. Il ceo Reed Hastings aveva detto in passato che l’aumento dei prezzi si sarebbe reso necessario per investire in nuove serie originali o aquistare le licenze da terzi.

Come scrive The Verge, Netflix deve sostenere costi piuttosto rilevanti: i diritti di Friens, per fare un esempio popolare, sono costati 100 milioni di dollari. Quanto ai contenuti originali, nel 2018 aveva 700 titoli e quest’anno cresceranno. Secondo i dati più recenti Netflix ha 58 milioni di abbonati negli Stati Uniti e 80 milioni nel mondo. E l’investimento è strategico nel momento in cui il fronte competitivo aumenta con Disney+, WarnerMedia, l’annunciato servizio di NBCUniversal, e in futuro Apple.

