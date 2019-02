eSport, arriva il mondiale di Fortnite, montepremi record da 100 milioni

Si disputerà quest'estate, con la finalissima prevista fra il 26 e il 28 luglio e le qualificazioni online, riservate ai maggiori di 13 anni, aperte dal 13 aprile al 16 giugno. Per la prima “Fortnite World Cup” della storia, lo sviluppatore Epic Games metterà in palio 30 milioni di dollari, con un milione per ognuno dei tornei di qualifica e 50mila dollari sicuri per ciascun partecipante al Final Round. In più, per un montepremi complessivo di 100 milioni solo nella prima stagione, saranno organizzati tornei ed eventi collaterali che mantengano viva una community, oggi, da 200 milioni di giocatori.



Sono numeri impressionanti solo per chi non segua il gaming competitivo. Un settore il cui giro d'affari globale nel 2019 toccherà il miliardo e 100 milioni di dollari , con un incremento annuo del 26,7%. L'audience conterà 454 milioni di spettatori, il 15% in più del 2018. Soprattutto, a seconda dell'impatto di alcuni fattori, in primis l'incremento dei diritti mediatici, le prospettive di crescita potrebbero generare un mercato fra il miliardo e 800 milioni o addirittura i 3,2 miliardi di dollari nel 2022.

Lo dice il quarto “Global Esport Market Report”, pubblicato pochi giorni fa dalla specializzata Newzoo.



Rimane da capire quanto e se si parli di una moda passeggera.

Anzitutto la domanda andrebbe riformulata, considerato il fatto che sebbene in Italia l'esport sia un fenomeno di cui si parla solo di recente, le sue radici risalgono ad almeno due decadi fa. In Corea, per esempio, vera patria della competizione elettronica, complice la crisi finanziaria partita dalla Tailandia nel luglio del 1997, i cosiddetti PC Bangs, i caffè digitali quasi scomparsi dal 1991, riemersero a inizio 2000 per offrire una forma di intrattenimento a buon mercato. Detto altrimenti: gli esport riportarono il sorriso a chi poteva permettersi solo quello.



I soldi arrivarono poco dopo. Sono però questi ultimi, oggi, che suggeriscono la capacità di rimanere del gaming competitivo, nonostante, e questo è un fatto, l'eccessivo ottimismo di chi osservi il settore da fuori. Compresi gli sponsor, che siano endogeni – vale a dire di settore – o non endogeni.

Secondo Newzoo nel 2019 i brand porteranno nel mercato dell'esport circa l'82% degli introiti complessivi, sotto forma di media rights, sponsorship o pubblicità. Come anticipato, proprio i diritti mediatici avranno l'impatto maggiore sui destini economico-finanziari di tutto il settore. Un elemento inevitabilmente legato alle dimensioni del pubblico, oggi stimato in 201 milioni di “entusiasti” (+ 16,3% anno su anno) e 252 milioni di osservatori occasionali (+ 14%). Il rapporto di Newzoo prevede che, entro tre anni, i 645 milioni di fan stimati varranno per il settore almeno 6,2 dollari ciascuno.

Considerata la composizione demografica del pubblico, per la maggior parte costituito da under 30, non stupisce che oggi la cosmetica, il beverage & food e soprattutto l'automotive premano per abbeverarsi alla crescente fonte degli esport. Forse nessun'altra forma di comunicazione e intrattenimento, ormai, raggiunge il pubblico più giovane con la stessa efficacia del videogioco e di chi lo pratica ai massimi livelli.



Non stupisce nemmeno che, per la prima volta, il mercato cinese del gioco competitivo (con 210 milioni di dollari) superi quello europeo accodandosi solo al giro d'affari americano (409 milioni). Un sorpasso dovuto in buona parte al perdurante successo dei battle royale e del mobile gaming nella regione asiatica.

Sebbene in ritardo per una commistione di ostacoli burocratici e pregiudizi culturali, l'Italia non sta a guardare. Il mercato degli esport ha raddoppiato i propri introiti nel 2018 e nelle sole ultime due settimane sono stati annunciati la “Pro League” dello sparatutto tattico “Rainbow Six: Siege” a Milano (il 18 e il 19 maggio), l'evento di esport più importante ospitato sul territorio nazionale dai World Cyber Games del 2006, uno show su Twitch (“The Box” di Bryan Ronzani, sorta di tarda serata à la David Letterman, ma monotematica), la prima edizione della “Puma Power Up Cup” di “Pes 2019”, vale a dire l'entrata parziale del Milan nel mondo dei videogiochi competitivi coadiuvata da Pg Esports, e l'annuncio, da parte della Dark Polo Gang - chiedere agli under 25 per credere -, del loro primo giocatore di “Fortnite”. Chissà, magari lo si ritroverà ai mondiali di quest'estate. Sarà pure una moda, ma sembra di quelle destinate a lasciare il segno.

