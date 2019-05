Usa: in arrivo farmaco da 2 milioni di dollari contro l’atrofia muscolare spinale

Un nuovo trattamento per l'atrofia muscolare spinale (Sma) che colpisce i più piccoli sta per arrivare sul mercato statunitense e il prezzo potrebbe essere da record. Stando al Wall Street Journal, il gruppo svizzero Novartis non ha ancora fissato il prezzo finale, che però potrebbe aggirarsi sui due milioni di dollari. Si tratta di una terapia genetica chiamata Zolgensma ed è pensata per curare la malattia genetica, che generalmente porta alla morte dei bambini prima del compimento del secondo anno di età.

In realtà, il prezzo che Novartis aveva preannunciato lo scorso febbraio dopo aver svolto uno studio su 15 neonati con Sma e ottenuto col suo farmaco un tasso di sopravvivenza del 100% dopo 24 mesi, superava addirittura i 4 milioni di dollari per una dose unica. E già allora l'amministratore delegato del colosso svizzero, Vas Narasimhan, aveva risposto alle critiche sui costi elevati delle nuove terapie dicendo “che cerca di valutare i farmaci in base al loro valore, e che Novartis ha bisogno di un giusto ritorno per continuare a innovare in ricerche e sviluppo . «Per quanto riguarda i prezzi delle terapie cellulari e geniche, penso che spesso si perda nella discussione il notevole impatto di queste medicine -, aveva detto Narasimhan -. Queste sono vere innovazioni che permettono con una singola infusione di guarire senza richiedere una terapia per tutta la vita».

In altri termini, sì costa molto ma la terapia è one shot, le alternative invece, quando ci sono, vanno continuante per tutta la vita e a queste vanno poi aggiunti i costi di gestione del malato. È sulla base di questi conteggi che le big pharma propongono le nuove terapie cellulari, che vanno dalle 500mila euro in sù.

Ma, con i riflettori puntati sui crescenti costi delle terapie, è politicamente strategico stabilire un nuovo record per il farmaco più costoso del mondo? Ad avanzare forti critiche sono i sistemi assicurativi, soprattutto americani,

Il gruppo svizzero Actares aveva già affermato che i sistemi assicurativi vengono “presi in ostaggio” dagli alti prezzi dei farmaci salvavita, riferendosi alla terapia anti-tumorale Car-t , sempre di Novartis, che costa “solo” 475.000 dollari. E ora Cathryn Donaldson, portavoce di America's Health Insurance Plans, un’associazione di assicurazione sanitaria aggiunge che «una terapia è inutile se nessuno può permetterselo».

La Food and Drug Administration (l’Agenzia del farmaco americana) prevede di approvare da 10 a 20 terapie geniche all'anno entro il 2025. Zolgensma dovrebbe essere presto in vendita, con una decisione della Fda prevista a breve.

Il trattamento affronta l'atrofia muscolare spinale, i cui pazienti sono privi di un gene essenziale per il controllo dei muscoli. Senza trattamento, le vittime della forma più grave muoiono in genere prima del secondo anno di età, rendendo la Sma la causa genetica più comune di morte infantile. Ogni anno negli Stati Uniti nascono tra 400 e 500 bambini affetti da Sma, di cui circa 300 hanno la versione più grave.

Novartis e le altre big pharma che sviluppano terapie geniche per salvaguardare la sostenibilità di queste costosissime cure propongono soluzioni alternative di pagamento: il pagamento a rate potrebbe aiutare a ridurre i costi. Oppure un’altra opzione è il “pagamento basato sul valore”, una sorta di soddisfatti o rimborsati, in cui gli assicuratori pagano in anticipo ma ottengono un rimborso parziale se il trattamento si rivela inefficace.



