Justin Sun, il «criptoentusiasta» che ha speso 4,6 milioni per cenare con Buffett

Sarà ancora meno convenzionale del solito e all’insegna della discussione la cena di beneficienza annuale che Warren Buffett mette all’asta. La gara, partita da una base di 25mila dollari, si è chiusa venerdì e il vincitore è risultato Justin Sun, noto come criptoentusiasta, creatore di Tron, una delle maggiori criptovalute alle spalle del bitcoin, nonché fondatore di BitTorrent.

Sun, che è di origine cinese anche se vive e lavora a Singapore, ha messo sul piatto 4,6 milioni di dollari, per l’esattezza 4.567.888 (il numero 8 è simbolo di fortuna per i cinesi), per conquistarsi il diritto di mangiare una costata alla steakhouse Smith & Wollensky a New York al tavolo con Buffett.

L’incasso della serata andrà direttamente alla Glide Foundation, assoziazione di San Francisco che fornisce servizi per gli homeless, ma Sun ha un’idea ben chiara in mente per l’appuntamento con il presidente e Ceo di Berkshire Hathaway. Più che ascoltare i consigli di investimento, il criptomilionario punterà a convincere l’”oracolo di Omaha” del valore delle criptovalute. In passato Buffett ha sempre snobbato il mondo che ruota attorno al bitcoin, bollando senza mezzi termini come “demente” chiunque facesse trading sulle criptovalute e definendo il bitcoin come “veleno per topi al quadrato”.

Sun ha già preannunciato che porterà con sè altri esponenti del mondo della blockchain, nella speranza di riuscire a modificare la visione di Buffett sul mondo delle criptovalute: «È molto comune nei circoli degli investitori che le persone cambino idea», ha affermato a Bloomberg. E così spera possa essere anche per il “re Mida” della finanza.

Attualmente la capitalizzazione del Tron è poco sotto i 2,4 miliardi di dollari: non si sa quanti ne possa detenere Sun, ma quello che si sa è che un terzo dei Tron emessi non è in circolazione. Sulla scia del bitcoin, il valore del Tron è più o meno raddoppiato da inizio anno a 0,035 dollari.

Per la cronaca i 4,6 milioni offerti dal criptoimprenditore superano di gran lunga il record precedente per la cena di beneficienza di Buffett, fermo a 3,46 milioni. Nei vent’anni dalla prima asta l’iniziativa ha portato a Glide qualcosa come 33 milioni di dollari.

