Teddy archivia il miglior anno di sempre, ricavi 2022 in crescita del 24,3% a 671 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Nel 2022 il gruppo Teddy ha sfiorato i 700 milioni di fatturato e, se mantenesse gli attuali ritmi di crescita (+24,3% sul 2021), potrebbe diventare entro il 2024 una “billion euro company”. Nello scorso esercizio è andata molto bene anche la redditività: con un ebitda adjusted di quasi 80 milioni (32,4% rispetto al 2021), Teddy ha raggiunto il miglior risultato degli ultimi quattro esercizi.

Quattro brand in portafoglio

Il gruppo Teddy, nato a Rimini nel 1981, è oggi presente in Italia e all’estero con quattro marchi – Terranova, Rinascimento, Calliope e QB24 – ed è fortemente radicato nel nostro Paese, pur se impegnato in un percorso di internazionalizzazione. Nello scorso esercizio l'incremento del fatturato sul mercato nazionale è stato del 26,7% sul 2021, raggiungendo i 409,7 milioni e l'incidenza del fatturato italiano sul totale è pari al 61%. Importante comunque anche la crescita dei ricavi netti esteri (+20,6% a 261,6 milioni). Prendendo in considerazione anche le vendite realizzate nei punti vendita dei clienti, sia affiliati sia multimarca, il valore a prezzi retail nel mondo ha superato quota 1,1 miliardi (qui sotto, il trend di crescita del gruppo).

Loading...

Sostenibilità e impegno sociale

Il 2022 è stato ricco di soddisfazioni non solo sotto l'aspetto del business ma anche per quanto riguarda il capitale umano e intellettuale, si legge in una nota diffusa dal gruppo. Teddy ha ricevuto un premio da Deloitte entrando a far parte delle “Best Managed Companies”. L'azienda è inoltre diventata parte della “Sustainable Apparel Coalition” per avviare un progetto di misurazione delle performance ambientali della catena di fornitura core attraverso gli Higg Index «al fine di accompagnarla a un progressivo miglioramento». E' stato inoltre elaborato il primo report di sostenibilità (ad uso interno) ed è stato avviato un programma di cittadinanza d'impresa.

Impegno in attività di charity

Nel 2022, attraverso due collette alimentari aziendali, sono state fatte donazioni a 10 realtà di volontariato. A queste si sono aggiunte altre iniziative per un totale di 4 attività specifiche di volontariato e beneficenza che hanno visto un coinvolgimento diretto delle persone in Teddy.E' stata infine avviata la procedura con Science Based Targets initiative (SBTi), che si è conclusa a inizio gennaio 2023, con l'approvazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.

Investimenti e crescita retail

Gli investimenti nel 2022 si sono mantenuti agli stessi livelli dell'esercizio precedente, intorno ai 20 milioni, principalmente focalizzati sullo sviluppo della rete distributiva dei brand.La Posizione finanziaria netta di gruppo alla fine del 2022 era positiva per 18,5 milioni, in sensibile miglioramento rispetto al dato del precedente esercizio (al 31.12.2021 era stata negativa per 4,6 milioni.