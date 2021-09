Tedeschi alle urne: record di indecisi, rebus alleanze

4' di lettura

BERLINO - Sono 60,4 milioni i tedeschi che a partire dalle 8 fino alle 18 potranno votare per il Bundestag presso 60.000 seggi: esortati dal presidente della Repubblica federale Frank-Walter Steinmeier a recarsi alle urne perché, come ha scritto su Bild am Sonntag, «ogni voto conta, il tuo voto conta».

Mai così tanti indecisi

In alcune grandi città, a mezzogiorno a Monaco di Baviera il 60% aveva già votato, a Colonia solo il 27,4%. Mai come in queste elezioni, con esito così incerto fino all'ultimo, i voti peseranno, soprattutto quelli degli indecisi che rappresentano una grossa fetta dell'elettorato, il 40% stando alle stime degli esperti, una quota senza precedenti. L'incertezza ha segnato il passo di tutta la campagna elettorale, con oscillazioni senza precedenti nei sondaggi, a conferma della dilagante indecisione tra gli elettori che per la prima volta dal 2005 non potranno più contare sulla guida della cancelliera Angela Merkel.

Cdu in difficoltà, rimonta Spd

L'Unione dei cristiano-democratici Cdu-Csu è andata in sali-e-scendi e dal picco poco vicino al 40% in piena pandemia è poi crollata poco sopra il 20% e si prepara al peggio, al peggiore esito dal dopoguerra. Negli ultimi sondaggi ha rimontato 2-3 punti percentuali, e la banda di oscillazione si è stretta tra 21% e 25%.

Armin Laschet, il leader della Cdu che resta impresso perché non ha carisma e non ha grinta (il che non è poco per un politico), ha chiuso oggi la sua campagna elettorale con l'ennesima gaffe. Il passo falso lo ha commesso al momento della votazione al suo seggio elettorale, una scuola a pochi passi dalla sua abitazione dove si era recato con la moglie: il maldestro presidente della Cdu, che non riesce a prendere il posto di Angela Merkel nel cuore degli elettori, ha piegato male la scheda, e le sue due croci, ben visibili, sono state immortalate dai paparazzi accorsi a fotografare questo momento storico. Laschet rischiava di vedere il suo voto annullato, per non aver rispettato le regole, ma l’ufficio federale elettorale ha chiarito che è valido. La posizione dell’ente è stata pubblicata su Twitter.

La gaffe più clamorosa di Laschet in campagna elettorale è comunque un'altra e ha già fatto il giro del mondo: il ministro-presidente del Nord Reno Westfalia è stato fotografato mentre rideva di gusto durante il discorso solenne pronunciato dal presidente Frank-Walter Steinmeier per l'alluvione in Erftstadt, una delle cittadine più colpite dal maltempo in luglio. Per questa mancanza di rispetto, che ha inferito sulla sua già scarsa popolarità, Laschet si è dovuto scusare pubblicamente.

L'Spd ha per contro superato le aspettative, in chiave positiva, con una rimonta senza precedenti: a lungo attorno al 14-16%, orbitava nei sondaggi tra il 25% e il 26%. I Verdi Bündnis 90/Die Grünen hanno avuto il percorso opposto dell'Spd: dal picco del 26% si sono assestati nelle ultime rilevazioni tra il 14% e il 16%. I liberali Fdp hanno consolidato un tasso di gradimento stabile tra il 10% e il 13%. Lo stesso può dirsi per il partito di estrema sinistra Die Linke (5-7%) e il partito di estrema destra AfD (10-12%).