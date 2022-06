Tefaf torna live con i capolavori dell’arte antica italiana

Avete notato qualche prudenza nell’acquisto di opere d’arte durante Tefaf New York a maggio?

Gli affari erano generalmente forti a New York per Tefaf New York.

Di ritorno a Maastricht da marzo 2020, cosa è cambiato dopo il Covid nell’offerta delle gallerie?

Incredibilmente, quest’anno i rivenditori hanno salvato alcune opere straordinarie per Tefaf, dopo due anni di assenza. Di conseguenza, la fiera di quest’anno ha tesori storici e rari, mai visti prima e offrirà opportunità impareggiabili.

Gli Old Master sono un acquisto sicuro?

Dalla fondazione di Tefaf Maastricht sono stati il nostro fiore all’occhiello, talvolta sono il frutto di collezioni che hanno visto la luce centinaia di anni fa. Come la natura di tutte le aree del collezionare, esiste un corso ciclico e i valori sono mutevoli. Gli Antichi Maestri, in particolare quelli femminili, stanno vivendo una rinascita di interesse e i nostri galleristi di arte storica registrano ottime vendite.

Tefaf porta nuove scoperte in fiera? Quali?

Abbiamo, tra gli altri, in fiera un Lievens e un Ricci.

Tefaf ha cambiato pelle dopo il Covid? Come?

Come molte fiere, la pandemia ci ha costretto a passare al digitale e abbiamo lanciato Tefaf Online, che ha offerto un’esperienza ricca e diversificata per i collezionisti al posto delle fiere in presenza. Tefaf Online continua in parallelo perché offre una portata più ampia per i nostri espositori e un catalogo online.