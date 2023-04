Telaio Lamborghini Revuelto

La Lamborghini Revuelto è basata su un nuovo telaio di ispirazione aeronautica, il monofuselage, che oltre a una monoscocca interamente in fibra di carbonio multi-tecnologia, presenta anche il telaio anteriore in Forged Composites, materiale speciale composto da carbonio in fibra corta in bagno di resina, brevettato e utilizzato da Lamborghini sulle prime applicazioni strutturali sin dal 2008. Il monofuselage rappresenta un ulteriore progresso rispetto alla Aventador Ultimae sia in termini di rigidezza torsionale sia in termini di leggerezza e dinamica di guida. Revuelto è infatti la prima supersportiva equipaggiata con una struttura frontale totalmente in fibra di carbonio, utilizzata anche per gli assorbitori anteriori a sezione tronco-conica per garantire un'elevata performance nella capacità di assorbimento dell'energia, con un rapporto di 2:1 rispetto alla struttura in alluminio di Aventador, unitamente a un sostanziale risparmio in termini di peso. Il monofuselage è infatti più leggero del 10% rispetto al telaio di Aventador e confrontando l'attuale struttura anteriore con il predecessore in alluminio il risparmio è del 20%. Incrementata notevolmente la rigidezza torsionale, ben 40.000 Nm/°, facendo segnare un +25% rispetto all'Aventador, contribuendo a garantire qualità dinamiche best in class sotto il punto di vista della stabilità, della responsività e del controllo durante la guida sportiva. Un'altra importante evoluzione nell'utilizzo del carbonio, che rende la Revuelto unica nel panorama delle supersportive, riguarda l'introduzione del rocker ring, un unico componente ad anello in CFRP che rappresenta la struttura portante della vettura e abbraccia gli elementi realizzati in Forged Composite come la vasca, il parafiamma e il montante A. Il concetto progettuale alla base dello sviluppo del nuovo monofuselage è basato sull'integrazione massima tra componenti, massimizzata grazie all'introduzione della tecnologia del Forged Composite. La realizzazione di componenti in Forged Composite comporta inoltre una ottimizzazione dell'efficienza e un incremento della sostenibilità durante tutto il processo di produzione, limitando il consumo di energia negli impianti di raffreddamento e la diminuzione dello scarto di materiale.

