Tele-ecografia, la piattaforma della pugliese Predict

Azzerare le distanze e “unire”, attraverso gli ologrammi, utenti geograficamente distanti che collaborano scenari complessi e condividono competenze. Questo accade in Optip, la piattaforma di tele-ecografia messa a punto dalla Predict di Bari, azienda che opera nel settore healthcare, telemedicina, holo presenza e piattaforme di intelligenza artificiale.

Optip ha più scenari applicativi: dagli interventi in sala operatoria alla tele-ecografia, dai contesti di emergenza-urgenza alla didattica innovativa. Per i ricercatori di Predict, che ci lavorano dal 2017, Optip è il risultato della competenza acquisita sulle diverse tecnologie hardware di Ar (Augmented reality), Vr (Virtual reality) e Mr (Mixed reality) e consente di ottimizzare l’esito della tele-ecografia soprattutto nei casi di urgenza-emergenza, per gestire in ospedale la collaborazione tra medici di varie specializzazioni o presso il domicilio del paziente, grazie alla possibilità di seguire da remoto, in tempo reale, sia l’esame eseguito dal medico sul campo, ripreso dalla telecamera del visore, che lo streaming dell’immagine diagnostica dell’ecografo ospedaliero cui la piattaforma è collegata.

Optip è installata nel dipartimento di Medicina interna del Policlinico di Bari, primo istituto nel settore pubblico a dotarsene, e consente a più reparti di comunicare. «Questa piattaforma – spiega Angelo Vacca, direttore di Medicina interna del Policlinico – ha dimostrato potenzialità significative e la sua implementazione nel reparto può ben affiancare gli strutturati e i medici in formazione specialistica nelle attività assistenziali e ambulatoriali rivolte al paziente, e velocizzare sia la diagnosi che la terapia con netto beneficio per i pazienti». L’azienda barese – fondata da Angelo Gigante, ingegnere elettronico – ha messo a punto anche Aphel, piattaforma di intelligenza artificiale che integra robot per supportare pazienti e personale sanitario, nelle attività ripetitive o di routine e accelerare la digitalizzazione dei processi. Nei reparti di pediatria, e in particolare in quelli di oncoematologia pediatrica, tramite l’applicazione Aphel For Kids, il robot diventa prezioso intrattenimento per i bambini: interagisce con loro grazie a diverse strategie multisensoriali, che facilitano anche la comunicazione con chi presenta disturbi dello spettro dell’autismo. Alla Predict stanno pure studiando il modo per utilizzarlo in attività di laboratorio come campioni di sangue per lo screening neonatale per i pazienti dell’ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. L’azienda – 30 occupati e fatturato 2022 a 5 milioni (+ 25% rispetto al 2021) – sta anche studiando, grazie al lavoro di un dottorando in Fisica dell’università di Bari, la possibilità di creare un algoritmo di IA in grado di distinguere chi è sano da chi non lo è. Oggi la distinzione è dell’80/85%, ma aumentando i numeri dei campioni ottenuti dall’analisi del respiro con la tecnologia Mistral, messa a punto dall’azienda barese, la distinzione sarà sempre più vicina al 100%.