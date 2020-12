Teleassemblee e Superbonus, una svolta per i condomini Per svolgere una riunione in modalità completamente virtuale ora basta il consenso della maggioranza degli inquilini. Ecco come muoversi per risparmiare tempo ed evitare contenziosi di Radiocor

Il Superbonus 110% è ormai entrato nel vivo, purtroppo in contemporanea con l'arrivo della seconda ondata di Covid, che rappresenta un oggettivo freno – specie nel caso dei condomìni – all'approvazione degli interventi di ristrutturazione. Interventi che, per la portata e l'impegno economico, richiedono come è ovvio un confronto tra inquilini in sede assembleare.



Il tema è fin troppo noto: nei mesi scorsi, il Decreto Rilancio ha introdotto il cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e sarà suddivisa in 5 rate di pari ammontare. In alternativa, la detrazione si può cedere attraverso uno sconto in fattura.



Lo scoglio assemblee per i condomini



Per chi abita in condominio e vuole accedere a queste agevolazioni quali il Superbonus 110%, previsto fino al 31 dicembre 2021, oggi c'è tuttavia lo scoglio delle assemblee date le restrizioni legate alla pandemia Covid-19. Vediamo come comportarsi per approvare i lavori e, soprattutto per evitare i rischi di futuri contenziosi. L'obiettivo è chiaro: far partire i lavori in tempi accettabili. Ma ogni situazione va valutata caso per caso e, soprattutto, non esistono regole infallibili.



Il legislatore ha provveduto in tale senso a introdurre qualche novità con l'articolo 63 del Decreto Agosto - DL n. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020 dove si prevede, che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti con possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali previsti dal Decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), siano valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Inoltre altra novità di rilievo, introdotta in sede di conversione e contenuta nel nuovo comma 1-bis dell'art. 63, è quella di poter prevedere lo svolgimento di un'assemblea di condominio anche in videoconferenza previo il consenso all'unanimità di tutti i condomini.



Ma per dare un ulteriore spinta, la novità delle ultime settimane è tutta in un emendamento alla legge di conversione del Dl 125/2020, approvato dal Senato, che consente di passare alle teleassemblee con il “previo consenso” della sola maggioranza dei condomini mentre, prima dell'emendamento stesso, serviva l'unanimità. Una differenza non da poco, che diventerà operativa tra pochi giorni quando verrà dato il via libera definitivo al Decreto.