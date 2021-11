Telecom ancora in rally in attesa di novità sul progetto della rete

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Telecom Italia riparte subito al rialzo, dopo il +4,5% di giovedì 4 novembre, grazie alle indiscrezioni sulla riapertura del dossier della rete con il gruppo tlc che sarebbe pronto a valutare un progetto di rete unica in cui rinunci al controllo. Il board dell'11 novembre, sempre secondo i rumors, dovrebbe essere l'occasione in cui potranno emergere le posizioni sul tema. Oltre al fatto che Cdp per allora potrebbe aver completato l'acquisizione del controllo di Open Fiber.

Secondo Equita, «che il management possa valutare di far ripartire le discussioni sulla rete unica mettendo sul tavolo il tema del controllo ci sembra molto credibile, visto che il dossier rimane il più importante per il gruppo, il deal nella struttura concordata nel 2020 non è più attuale e il controllo era a nostro avviso già qualcosa di negoziabile anche se non formalizzato». Secondo il broker, tuttavia, «gli esiti rimangono incerti, perché Vivendi e parte del cda non sembrano al momento convinti (la richiesta del cda dell'11 novembre è stata fatta da membri espressi da Vivendi e da alcuni indipendenti). Vediamo ostacoli dalle agenzie di rating che si sono sempre espresse con cautela su scenari di rete unica in cui non mantenesse il controllo e la governance».



In conclusione, secondo Equita, la realizzazione del progetto rete unica, anche senza un controllo da parte di Tim, «sarebbe un'opzione positiva per il titolo» ma gli analisti restano prudenti sulla fattibilità dell'operazione visti i possibili ostacoli. Così consigliano un 'Hold' sulle azioni della compagnia.