Telecom, cambio in vista alla direzione commerciale Forina in uscita: l’ad Luigi Gubitosi riorganizza l’area alla ricerca di nuove competenze di Antonella Olivieri

(Imagoeconomica)

1' di lettura

Non c’è pace alla direzione commerciale Telecom . Il precedente ad Amos Genish aveva chiamato dall’esterno l'ex ad di Rcs, Pietro Scott Jovane, affidandogli la direzione commerciale unica. Jovane era durato pochi mesi. Un anno fa l'ad Luigi Gubitosi ha costituito la funzione Chief revenue office, affidandone la responsabilità a Lorenzo Forina, ingegnere 47-enne, ex McKinsey, in Telecom dal 2013 quando alla guida c'era Marco Patuano. Ora anche Forina è dato in uscita.

Lorenzo Forina (Imagoeconomica)

Lunedì sera, mentre il manager era in trasferta a Milano, a quanto risulta, si è tenuta una riunione tra Gubitosi e i suoi più stretti collaboratori nel corso della quale l'ad avrebbe illustrato l'esigenza di dare una svolta alla politica commerciale, annunciando una riorganizzazione per inserire al vertice della divisione nuove competenze più funzionali ai nuovi accordi siglati, in primis quello con Google per il cloud.

La decisione dovrebbe essere comunicata questo pomeriggio al direttore commerciale dall'ad e in seguito all'incontro è attesa una comunicazione ufficiale.

In Telecom i continui cambiamenti sono vissuti con un po' di apprensione, anche perchè Forina era considerato un manager capace e in grado di fare “squadra”. A fine gennaio erano diffusamente circolate voci che chiamavano in causa anche Forina e lo davano in predicato per una futura promozione, ma i fatti sembrano andare in altra direzione.