Telecom, la Cassa entra in cda. In lista Gorno Tempini e De Meo Utili 2020 a 7,2 miliardi su 15,8 miliardi di ricavi grazie a riallineamenti fiscali. Piano industriale centrato su Noovle, FiberCop e TimVision di Antonella Olivieri

Giovanni Gorno Tempini e Luca De Meo

Consiglio fiume per Telecom Italia per approvare conti, piano industriale e lista per il rinnovo del cda. La sorpresa dei conti sono i 7,2 miliardi di utili netti realizzati lo scorso anno, in buona parte (5,9 miliardi) grazie al riallineamento fiscale ex Dl 104/2020. Poste straordinarie poi sono legate all’operazione Inwit (quota Tim diluita in trasparenza a circa il 15%), con gli ultimi 1,6 miliardi incassati da Ardian nel quarto trimestre. I ricavi si sono attestati a 15,8 miliardi contro i 18...