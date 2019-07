Telecom-Vodafone, verso la nascita del 5G italiano Convocato per venerdì 26 un cda straordinario di Telecom che esaminerà il progetto e che comporterà anche un riassetto dell'azionariato di Inwit di Antonella Olivieri

Telecom accelera sul mobile con l'accordo in dirittura d'arrivo sul 5G per la condivisione delle torri con Vodafone in Italia e con la firma di un memorandum of understanding con Vivo (Telefonica) per un'analoga collaborazione in Brasile sul 2 G e 4G. È stato convocato per venerdì 26 un consiglio straordinario di Telecom che esaminerà il progetto con Vodafone e che comporterà anche un riassetto dell'azionariato di Inwit, società quotata oggi controllata al 60% dall'incumbent, su basi paritarie. Le due compagnie dispongono di un parco di circa 11mila torri ciascuna.

In teoria l'accordo, che dovrà essere sottoposto al vaglio delle autorità (Antitrust in primis) nasce aperto all'ingresso di altri operatori. Si era parlato nei mesi scorsi di un interesse di F2i, che ha rilevato il 60% di Eitowers, ed ereditato per questa via anche un migliaio di torri mobili.

Per quanto riguarda il Brasile, Tim Brasil e Vivo si sono dati tre mesi di tempo per definire il progetto che, analogamente, andrà poi sottoposto alle autorità locali.