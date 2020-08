Telecom Italia regina del Ftse Mib, rete unica appare più vicina

(ANSA)

Entra nel vivo il dibattito sulla rete unica in fibra ottica e le indiscrezioni secondo cui un accordo sarebbe a portata di mano, in vista del Cda del 31 agosto

Sugli scudi già da alcune sedute, Telecom Italia è la migliore a Piazza Affari con un rialzo anche superiore al 5%, in una giornata altrimenti poco mossa per il Ftse Mib. Entra nel vivo il dibattito sulla rete unica in fibra ottica e le indiscrezioni secondo cui un accordo sarebbe a portata di mano, in vista del Cda del 31 agosto, mettono le ali al titolo. A dare slancio è l'apertura del Governo, frutto anche del lavoro diplomatico del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, all'ingresso del fondo americano Kkr in FiberCorp, la rete secondaria di Telecom Italia, ovvero quella che racchiude solo l’ultimo tratto delle rete dai cabinet fino agli appartamenti.

Secondo indiscrezioni di stampa, il fondo americano sarebbe a un passo dal rilevare una quota di minoranza in FiberCorp, operazione che potrebbe essere sbloccata al Cda di fine agosto. Questo potrebbe essere il preludio a un accordo più grande tra Tim e Open Fiber (controllata al 50% da Enel e Cdp), che dovrebbe portare l'Italia a dotarsi di una rete unica in fibra con il coordinamento di Cassa Depositi e Prestiti. In passato l'ingresso di Kkr in FiberCorp è stato spesso visto come un ostacolo a negoziati più ampi, motivo per cui l'apertura del Governo "suggerisce una posizione più costruttiva sul controllo della rete" e va valutata "positivamente", come hanno sottolineato già nei giorni scorsi gli analisti di Equita.

Gualtieri prevede un forte ruolo pubblico nella futura società della rete, non escludendo il controllo almeno iniziale da parte della tlc, ma con forti garanzie sulla governance. Nei prossimi giorni dovrebbero proseguire gli incontri, anche tra Tim e Cdp, per vedere se sia possibile trovare una quadra tra le varie posizioni e necessità, anche appunto sul tema della governance.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)