Telecom, Kkr lavora all’offerta: in arrivo nuove banche a rinforzo

Grandi manovre attorno a Tim. Il fondo di private equity statunitense Kkr sta studiando un allargamento del consorzio bancario, che sosterrà finanziariamente l’offerta per il gruppo telefonico.

Dopo aver reclutato per la proposta un terzetto di colossi americani (Jp Morgan in prima fila unita a Morgan Stanley e a Citi) ora secondo le indiscrezioni sarebbero in corso negoziazioni per l’ingresso di altre banche di primo piano nel pool a supporto di Kkr: secondo i rumors, fra gli istituti che starebbero...