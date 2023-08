Telecom, con la vendita della rete debito netto abbattuto di 6 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’obiettivo non è solo quello di recuperare libertà d’azione sotto il profilo regolamentare, ma anche (e soprattutto) quello di sollevare Tim dal peso di un debito complessivo, accumulatosi negli anni, che supera tuttora in bilancio i 31 miliardi e minaccia di schiacciarla ancor di più in prospettiva. Se Tim dovesse rifinanziare la sola parte del debito costituita da obbligazioni (oltre 17 miliardi) ai tassi delle ultime emissioni, intorno all’8%, dovrebbe sborsare più di mezzo miliardo di oneri ...