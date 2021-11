Telecom, prima dell’offerta Kkr resa dei conti sulla governance

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

C’è sentore di una gran ridda di incontri e telefonate in vista del consiglio Telecom di venerdì 26, convocato su richiesta di consiglieri e sindaci prima che irrompesse sulla scena l’offerta “preliminare” di Kkr e che inizialmente aveva all’ordine del giorno lo stesso punto del cda straordinario dell’11 novembre e cioè «strategia e organizzazione». C’è tempo fino a 12 ore prima per aggiornarlo e in una situazione così fluida non è da escludere nulla.

Non è ancora certo che torni sul tavolo del board...