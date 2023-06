Telecom in rialzo in attesa delle decisioni sulle offerte per Netco

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Telecom Italia sotto i riflettori a Piazza Affari all’indomani della riunione del consiglio di amministrazione che ha analizzato le offerte migliorative presentate per Netco. Il board ha esaminato le nuove offerte non vincolanti messe sul tavolo da Kkr e dal duo Cdp e Macquarie, ma senza arrivare a una decisione. Infatti la società ha fatto sapere che l’esame andrà avanti ancora e forse qualche indicazione emergerà al termine della riunione del 22 giugno, quando secondo alcuni giornali tra i quali Il Sole 24 Ore il board potrebbe dare preferenza a Kkr. Del resto, sebbene non siano state indicazioni ufficiali sulle proposte, da indiscrezioni di stampa emergerebbe che l’offerta del fondo Usa sarebbe considerata migliore rispetto a quella di Cdp/Macquarie, non solo per la cifra che potrebbe arrivare fino a 23 miliardi, ma anche per il tema del rischio Antitrust, con l'Authority che ha acceso i riflettori sulla posizione di Cdp presente sia nel capitale di Open Fiber, sia di Telecom.

Secondo Il Sole 24 Ore Kkr potrebbe coinvolgere altri soggetti e in primis F2i, che darebbe all’operazione «quel coefficiente di "istituzionalità” sul quale il governo si è prodotto negli ultimi mesi dello scorso anno in più di un proclama». Il quotidiano esclude invece un ruolo attivo di Cdp, onde evitare «uno scontro legale con Macquarie che appare ormai annunciato». Altri giornali, però, non escludono che Cdp scenda in campo, partecipando con una quota inferiore al 10% (per il Corsera attorno al 5%). Repubblica punta il dito anche sul governo, che, sebbene non intervenga direttamente, osserva il dossier. In particolare l’esecutivo sarebbe preoccupato per le tensioni finanziarie della società e vedrebbe poche alternative all’aumento di capitale in caso di mancata cessione della rete. Il Sole 24 Ore rimarca che osservatori e analisti iniziano a pensare anche a piani B che vanno dalla vendita dell’Enterprise a ragionamenti sull’intero business domestico, alla valorizzazione di Telsy (puntando magari su un possibile futuro interesse di Leonardo). Sul tavolo però l’unica cosa ora presente è la vendita della rete, sottolinea il quotidiano che conclude che l'obiettivo è di arrivare a un’offerta vincolante dopo l’estate.

Gli analisti di Equita hanno commentato: «Ci è difficile capire il piano ipotizzato da Vivendi in alternativa alla vendita di NetCo in grado di ridare flessibilità finanziaria al gruppo, a meno che Vivendi stessa non sia pronta a mettere nuove risorse nel gruppo, elemento che non sembra essere oggi nell'agenda». Gli esperti confermano ad ogni modo la raccomandazione ‘Buy’ sulle Tim, con target di prezzo a 0,4 euro. «Accogliamo molto positivamente le indiscrezioni sulla possibilità che il cda di Tim di giovedì decida di entrare in trattative esclusive con Kkr, seppure in forma meno vincolante per agevolare l’eventuale coinvolgimento di F2i a fianco di Kkr», hanno spiegato anche gli analisti di Intermonte secondo i quali l’ingresso di F2i potrebbe garantire un presidio pubblico nell’azionariato di NetCo e ottenere facilmente il via libera dell’Antitrust, senza dover aspettare il break up di Open Fiber per un futuro coinvolgimento anche di Cdp.

«In questa fase così delicata, considerando anche i malumori all’interno del governo, ci sentiremmo di escludere reazioni forti da parte di Vivendi, come ad esempio una mozione di sfiducia dell’attuale cda che metterebbe a rischio la continuità dell’attuale management, mentre ci sembra prematuro ipotizzare che la moral suasion esercitata dal governo possa portare ad una posizione più conciliante dei francesi in vista del futuro voto assembleare per approvare la cessione di NetCo». Anche Intermonte ritiene che le Tim siano da comprare (‘Buy’) e stima un target di prezzo a 0,41 euro. Infine raccomandano un ‘Buy' sulle Telecom anche gli esperti di Banca Akros, individuando un prezzo obiettivo a 0,4 euro.