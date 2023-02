Telecom sale in attesa del cda su Kkr, possibile richiesta di migliorare offerta

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Gli occhi del mercato sono puntati su Telecom Italia in attesa della riunione del board. Quello che doveva essere il giorno della verità – l’analisi del cda di Telecom sull’offerta Kkr per la rete – è diventato in realtà un appuntamento intermedio, dopo l’allungamento dell’offerta del fondo di un altro mese, ma rappresenta, in ogni caso, un passaggio importante, visto che i consiglieri per la prima volta si troveranno sul tavolo la proposta degli americani. Secondo il Sole 24 Ore, il focus della riunione potrebbe passare da una revisione di alcune clausole già individuate come problematiche durante la prima fase di lavoro degli advisor e non è esclusa una possibile richiesta di una revisione al rialzo dell’offerta.

«Leggiamo positivamente – commentano a caldo gli analisti di Intermonte – le indiscrezioni sulla possibile richiesta a Kkr di miglioramento dei termini dell’offerta, benché il gap sulla valutazione di NetCo (offerta di Kkr da 18 miliardi più 2 miliardi di earn-out sulla rete unica) rispetto ai desiderata di Vivendi (31 miliardi) ci sembra ancora piuttosto elevato». L’eventualità di un’operazione «di take private collettiva supportata da Vivendi potrebbe invece continuare ad alimentare l’appeal speculativo sul titolo, come opzione di ultima istanza laddove non dovesse essere raggiunto un accordo sulla valutazione di NetCo.

Questa opzione, pur non risolvendo il tema del debito di Tim, consentirebbe agli azionisti di minoranza di uscire da Tim cristallizzando un premio upfront sulle valutazioni attuali senza incorrere in execution risks legati al futuro break up degli asset». E qui il broker fa anche i conti: attualmente Vivendi ha in carico la partecipazione del 23,75% in Tim a 0,62 euro per azione (acquisita a 1,07 euro per azione), al doppio rispetto ai prezzi correnti e «un’ulteriore svalutazione della quota potrebbe agevolare di gran lunga un accordo sul prezzo d'opa per un’operazione di take private collettiva».