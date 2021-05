Telecom sotto i riflettori dopo la trimestrale, il titolo parte bene e poi frena

1' di lettura

Telecom Italia sotto i riflettori a Piazza Affari dopo i numeri del primo trimestre, in calo ma leggermente meglio rispetto alle attese degli analisti. L'azione del gruppo tlc ha iniziato le contrattazioni in rialzo dell'1% ma poi ha frenato.

Equita per esempio sottolinea come il fatturato, pari a 3,752 miliardi (-5,7% su anno) sia stato leggermente superiore alle sue stime (3,7 miliardi); lo stesso dicasi per l'adjusted Ebitda a 1,383 miliardi (-10,3% ) contro attese per 1,373 mentre la perdita netta (influenzata tuttavia da partite non ricorrenti) è stata di 216 milioni contro previsioni di un utile di 90,5 milioni.

Tra i principali spunti Equita sottolinea il calo delle vendite domestiche (-0,6%) nettamente inferiore al consensus (-2,2%) mentre quelli legati ai servizi hanno rispettato le attese degli analisti (-3,9%). Sempre sul domestico l'Ebitda adjusted è calato del 2,6% (contro un consensus del 3,5%) anche se il management - sottolinea Equita - parla di un underlying Ebitda in crescita dello 0,8% al netto di pagamenti contrattuali one-off e a pari beneficio dalla solidarietà mentre i Capex, sempre domestici, sono stati in linea a 490 milioni.

«Nel complesso numeri leggermente superiori alle attese», conclude Equita, che sul titolo ha buy con target price a 0,51 euro. Anche Akros è su questa posizione: «Tutte le guidance a livello di gruppo e domestiche sono state confermate e le performance finanziarie sono in linea alle attese o leggermente meglio». Anche nel suo caso il giudizio è buy con prezzo obiettivo a 0,61 euro.

(Il Sole 24 ore Radiocor)